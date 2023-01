Banner steigert die Dividende

Die Banner Corporation (ISIN: US06652V2088, NASDAQ: BANR) zahlt am 13. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 2. Februar 2023. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Anhebung um 9 Prozent.

Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Walla Walla, im US-Bundesstaat Washington, somit eine reguläre Dividende von 1,92 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 61,30 US-Dollar (Stand: 19. Januar 2023) einer Dividendenrendite von 3,13 Prozent.

Die Banner Corporation ist die Muttergesellschaft der Banner Bank, deren Ursprung im Jahr 1890 liegt. Im vierten Quartal (30. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Banner Corporation einen Ertrag von 54,4 Mio. US-Dollar, wie ebenfalls am 19. Januar 2023 berichtet wurde. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 49,9 Mio. US-Dollar.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 3,01 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Januar 2023).

