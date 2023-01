EQS-Adhoc: Symrise AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nach vorläufigen Berechnungen weichen die Gesamtjahreskennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 im Wesentlichen aufgrund einer Wertberichtigung hinsichtlich der Beteiligung an dem schwedischen Unternehmen Swedencare AB in Höhe von 126 Millionen € von den Kapitalmarkterwartungen ab. Diese Kapitalmarkterwartungen basieren auf den jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, veröffentlicht durch Vara Research am 20. Januar 2023.



Daher veröffentlicht Symrise bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022:

Das vorläufige organische Wachstum beträgt 11,4%. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl 10,7%. Der vorläufige Umsatz beträgt 4.618,5 Millionen €. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl 4.583,3 Millionen €. Die vorläufige EBITDA-Marge beträgt 20,0% ohne die Wertberichtigung Swedencare AB. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl 20,9%. Inklusive der Wertberichtigung Swedencare AB beträgt diese Kennzahl 17,2%. Das vorläufige EBITDA beträgt 921,6 Millionen € ohne die Wertberichtigung Swedencare AB. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl 956,6 Millionen €. Inklusive der Wertberichtigung Swedencare AB beträgt diese Kennzahl 795,4 Millionen €. Auch für das Geschäftsjahr 2022 plant der Konzern, seine attraktive Dividendenpolitik beizubehalten. Der Geschäftsbericht 2022 wird am 8. März 2023 veröffentlicht.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Symrise AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Symrise in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf





Kontakt:

