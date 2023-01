LEG IMMOBILIEN - Bären melden sich an Schlüsselwiderstand

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 72,400 € (XETRA)

Der arg gebeutelte Immobiliensektor führte neben vielen zyklischen Aktien die Rally in den ersten drei Handelswochen in Deutschland an. In dieser Woche bestimmen allerdings Konsolidierungen die Chartbilder (siehe auch diese Analyse zu Vonovia). Wie sieht es bei LEG Immobilien aus?

Der Blick auf den Wochenchart zeigt die massive Abwärtsbewegung beginnend im Jahr 2021, die sich auch durch eine Abwärtstrendlinie grafisch untermauern lässt. Im Zuge der laufenden Erholung hat die Aktie nun ein wichtiges Widerstandsniveau um 75/76 EUR erreicht. Auch ist der Abwärtstrend in dieser Darstellung so gut wie erreicht und es deckelt der EMA50 Woche. Erst ein Ausbruch über diese Hürden würde den Weg in Richtung 90,12 EUR freimachen. Die Wochenkerze besitzt einen klar bärischen Charakter.

LEG Immobilien-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart sind ebenfalls Abwärtstrends eingezeichnet. An der oberen Variante prallt die Aktie in dieser Woche ab, ebenfalls am EMA200. Damit werden Rückläufe in Richtung der Ausbruchszone zwischen 69,14 und 68,06 EUR wahrscheinlich. Dort dürfte sich die weitere kurzfristige Ausrichtung entscheiden.

Gelingt eine Stabilisierung, wäre ein weiterer Anlauf auf die benannten Widerstände möglich. Oberhalb von 78 EUR könnte die Aktie anschließend Kurse um 90,12 bis 90,50 EUR ansteuern.

Ein Bruch der 68-EUR-Marke wie auch des EMA50 könnte dagegen zu Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit Oktober führen. Wird auch dieser unterboten, werden Kursverluste in Richtung 52,28 EUR wahrscheinlich.

Fazit: Kurse zwischen 69 und 68 EUR könnten für Trader bei der Aktie von LEG Immobilien Einstiegschancen bieten.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 802,61 821,98 835,22 Ergebnis je Aktie in EUR 6,01 5,80 5,89 KGV 12 12 12 Dividende je Aktie in EUR 3,85 2,96 3,24 Dividendenrendite 5,35 % 4,11 % 4,50 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

LEG Immobilien-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)