MICROSOFT - Stellenstreichungen und Kursrutsch, Krise bei der Aktie des Softwareriesen?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 231,930 $ (Nasdaq)

Microsoft will bis zum Ende des dritten Quartals seine Belegschaft um rund 10.000 Mitarbeiter reduzieren, um auf das neue wirtschaftliche Umfeld zu reagieren. Auch die Büros sollen konsolidiert werden, um eine höhere Mitarbeiterdichte zu erzielen. Die Kosten für die Maßnahmen liegen voraussichtlich bei 1,2 Milliarden Dollar, die im zweiten Quartal anfallen und damit das EPS mit 0,12 Dollar belasten. Quelle: stock3 News

Im Rahmen des mittelfristigen Abwärtstrends war die Aktie von Microsoft von August bis November an die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 211,94 USD gekracht. Die dort begonnene Erholung wurde in den letzten Wochen in ähnlicher Weise gestoppt und die Aufwärtstrendlinie ein weiteres Mal angesteuert.

Langfristige Aufwärtstrendlinie bleibt im Fokus

Auch diesmal konnte der Kurs noch oben abprallen, wird jetzt aber durch die schwache Entwicklung der letzten beiden Tage einer harten Probe unterzogen. Unterhalb von 228,00 USD wäre der dritte Abverkauf an die Trendlinie auf Höhe von 222,00 USD zu erwarten. Sollte sie nicht verteidigt werden, könnte es zum Abverkauf an die Unterstützungen bei 213,42 und 211,94 USD kommen. Dieses Zwischentief aus dem Januar 2021 sollte von den Bullen für eine nachhaltige Trendwende genutzt werden. Andernfalls müsste man bereits einen Einbruch unter die 200-USD-Marke einplanen.

Sollte es dagegen gelingen, das Wochenhoch bei 242,37 USD doch noch zu überschreiten, wartet bei 245,75 USD der nächste harte Widerstand. Erst darüber wäre die Fortsetzung der Erholung in Richtung 252,94 und später 263,91 USD wahrscheinlich. Darüber wäre dann die bullische Trendwende vollzogen und ein Anstieg bis 296,28 USD möglich.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)