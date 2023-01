Direkt zum Video auf YouTube

Nach einem schnellen Kursgewinn zum Handelsstart kämpft der Dax nun wieder um die 15.000-Punkte-Marke.

Die Fed ist in ihre Quiet Period eingetreten, Störfeuer aus dieser Richtung ist also vorerst nicht zu erwarten. Derweil steigt ein weiterer aktivistischer Investor bei Salesforce ein und Symrise enttäuscht in vorläufigen Geschäftszahlen.