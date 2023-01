WAYFAIR - Aktie schießt weiter nach oben

Wayfair Inc. - WKN: A12AKN - ISIN: US94419L1017 - Kurs: 46,790 $ (NYSE)

Wie Google gab auch der Online-Möbelhändler Wayfair am vergangenen Freitag Stellenstreichungen bekannt. Im Zuge eines Restrukturierungsplans, der als Ziel positive Cashflows beinhaltet und als Etappenziel im Laufe des Jahres ein positives EBITDA bereithalten soll, werden rund 1.750 Angestellte bzw. 10 % der Belegschaft entlassen.

Rund 750 Mio. USD will Wayfair mit dieser Maßnahme jährlich einsparen. Darunter fallen auch Aktienvergütungsprogramme. Aktuell sei man bereits auf einem guten Weg, die Kosten um rund 500 Mio. USD pro Jahr zu senken. Ende 2023 könnte es soweit sein, so die Meldung vom Freitag. Die Aktie schoss daraufhin um rund 20 % nach oben.

Analyst stuft doppelt auf

Heute legen die Bullen in der Vorbörse nach. JPMorgan sorgt mit einer Aufstufung für Aufsehen. So hebt Analyst Christopher Horvers das Rating für die Wayfair-Aktie gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" and und erhöht das Kursziel von 35 auf 63 USD. In dem Statement heißt es: "Wir stufen Wayfair angesichts einer positiven Verschiebung der Marktanteilstrends und des neu entdeckten Engagements des Managements zur Kontrolle von Ausgaben/Investitionen von "Untergewichten" auf "Übergewichten" hoch, was zusammengenommen zu einer deutlichen Wende der Gewinnrevisionen von stark negativ in den letzten zwei Jahren zu positiv führen sollte, zusätzlich zu einer immer noch attraktiven Bewertung." Die Aktie steht vorbörslich erneut prozentual zweistellig im Plus.

Der Monatschart des Wayfair-Papiers zeigt den Exzess 2022 bis 2021 und den anschließenden Crash. Ganz wurden die Coronatiefs aber nicht erreicht, im Bereich von 28 USD drehte die Aktie wieder nach oben. Mittel- bis langfristig könnte sie nun wieder Kurslevels um 76,60 USD erreichen.

Im Tageschart sieht man, dass die Aktie den Widerstandsbereich um 44 USD am Freitag unter sehr hohem Handelsvolumen aufknacken konnte. Davor hatte sich ein weiteres höheres Tief ausgebildet. Der Weg in Richtugn 58 USD wäre nun frei. Mittelfristig sind Kurse um 75,65 USD erreichbar. Ein solcher Anstieg könnte wiederum Teil einer langfristigen Trendwende werden.

Absicherungen für Long-Trades könnten unter dem Tief bei 38,44 USD erfolgen.

Fazit: Die Wayfair-Aktie ist ein heißes Eisen. Der Wert könnte sich aber auf Sicht einiger Wochen in Richtung 75,65 USD erholen, wo weitere Entscheidungen, gerade auch im Big Picture, anstehen.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 12,15 12,11 13,31 Ergebnis je Aktie in USD -7,62 -4,29 -2,13 Gewinnwachstum - - - KGV - - - KUV 0,4 0,4 0,4 PEG neg. 0,2 neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

