IRW-News: Liberty Defense Holdings Inc.: Liberty Defense gibt Verkauf von erstem HEXWAVE-System bekannt

IRW-PRESS: Liberty Defense Holdings Inc.: Liberty Defense gibt Verkauf von erstem HEXWAVE-System bekannt

LINEV Systems US Inc. hat erste kommerzielle HEXWAVE-Einheit von Liberty erworben, um Technologie in Strafvollzugsbranche einzuführen

Wilmington (Massachusetts, USA). 24. Januar 2023 /IRW-Press/ Liberty Defense Holdings Ltd. (Liberty oder das Unternehmen) (TSX-V: SCAN, OTCQB: LDDFF, FRANKFURT: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Detektionslösungen für verborgene Waffen und Bedrohungen, freut sich, den Verkauf seines ersten HEXWAVE-Systems an LINEV Systems US Inc. (LINEV Systems), einen etablierten Marktführer bei der Bereitstellung von Sicherheitslösungen zur Erkennung von Schmuggelware für den Strafvollzug und andere Hochsicherheitsmärkte, bekannt zu geben.

LINEV Systems plant, die HEXWAVE-Einheit für Kundendemonstrationen zu verwenden und als Wiederverkäufer für Liberty zu fungieren, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Strafvollzug und Bildung liegen wird. LINEV Systems, das Teil der globalen LINEV Group ist, ist seit über 15 Jahren ein branchenführender Anbieter von Röntgenbildgebung für Sicherheitskontrolltechnologien, einschließlich KI-gesteuerter Röntgensicherheitskontrollen, wissenschaftlicher Tischgeräte und Systeme für zerstörungsfreie Röntgenkontrollsysteme (NDT). Über 1.000 Transmissions-Röntgenkörperscanner von LINEV sind in 24 Einrichtungen des State Department of Corrections in allen Teilen der USA im Einsatz.

HEXWAVE ist eine hervorragende Ergänzung der Produktlinie von LINEV Systems und bietet eine kontaktlose, nicht ionisierende Lösung zur Erkennung von Schmuggelware, die für die Kontrolle von Nicht-Insassen in Justizvollzugsanstalten geeignet ist. Dies könnte auch Personal, Anwälte und andere Besucher beinhalten, sagte Bill Frain, CEO von Liberty. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen und potenzielle Bedrohungen oder andere unerwünschte Schmuggelware zu reduzieren. Dies stellt eine aufregende Gelegenheit dar, unsere HEXWAVE-KI-Algorithmen zu verbessern, um Gegenstände von Interesse zu erkennen, die für die Strafvollzugsbranche spezifisch sind.

HEXWAVE nutzt Millimeterwellen, moderne 3-D-Bildgebung und künstliche Intelligenz, um alle Arten von versteckten metallischen und nicht metallischen Waffen und andere verbotene Gegenstände zu erkennen. Das System ermöglicht eine rasche, automatisierte Kontrolle durch ein kontaktloses Durchgangsportal mit hohem Durchsatz.

Nachdem wir mehrere Jahre und 40 Millionen $ in die Entwicklung investiert haben, ist HEXWAVE nun bereit für die Kommerzialisierung und die Einführung seiner verbesserten Erkennungsfähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen des täglichen Lebens, in denen Menschen zusammenkommen. Wir sind stolz auf den ersten Verkauf an LINEV Systems und planen, die weltweite Nachfrage nach Sicherheit in öffentlichen Bereichen zu decken, um unsere Communitys zu schützen, fügte Herr Frain hinzu.

Die Produktion des HEXWAVE soll im Laufe des ersten Quartals 2023 beginnen, wobei die ersten Einheiten voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 geliefert werden.

Über Liberty Defense

Liberty Defense (TSXV: SCAN, OTCQB: LDDFF, FWB: LD2A) bietet Multi-Technologie-Sicherheitslösungen für die Erkennung verborgener Waffen in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist, wie Flughäfen, Stadien, Schulen und mehr. Das Liberty-Produkt HEXWAVE, für das das Unternehmen eine exklusive Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie eine Technologietransfer-Vereinbarung für Patente im Zusammenhang mit der aktiven 3D-Radarbildungstechnologie erworben hat, bietet diskreten, modularen und skalierbaren Schutz für die mehrschichtige, kontaktlose Detektion von Metall- und Nichtmetall-Waffen. Liberty hat kürzlich auch die millimeterwellenbasierten HD-AIT-Technologien (High-Definition Advanced Imaging Technology) für Körperscanner und Schuhscanner als Teil seines Technologieportfolios lizenziert. Liberty setzt sich für den Schutz von Gemeinden und die Bewahrung der Sicherheit durch überlegene Sicherheitsdetektionslösungen ein. Weitere Informationen: LibertyDefense.com

