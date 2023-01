Lucid Group: Zweistelliger Bereich möglich

Übergeordnet steckt Lucid Group immer noch seit November 2021 und einen Kursstand von 57,75 US-Dollar in einem intakten Abwärtstrend, hierbei fielen die Notierungen bis Januar dieses Jahres auf 6,09 US-Dollar zurück. Erst seitdem lässt sich ein hoffnungsvoller Dreifachboden in diesem Bereich erkennen und eine darauf folgende Aufwärtsbewegung zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts. Bislang fällt die Erholung nur dreiwellig aus, für einen nachhaltigen Impuls bedarf es aber einer fünfwelligen Kaufwelle. Obwohl Lucid Group derzeit im Bereich des EMA 50 feststeckt, wäre durchaus die Möglichkeit auf einen baldigen Test der zweistelligen Kursmarke von rund 10,00 US-Dollar gegeben.

Massiv an Wert verloren

Die einschneidenden Wertverluste der Lucid-Group-Aktie könnten Schnäppchenjäger auf den Plan rufen und eine weitere Aufwärtsbewegung oberhalb der Kursmarke von 9,06 an rund 10,00 US-Dollar ermöglichen. Ein weiteres Ziel läge darüber im Falle einer Impulswelle bei rund 12,00 Euro und schließlich am EMA 200 bei derzeit 14,86 US-Dollar (fallend). Scheitert Lucid Group dagegen mit einem nachhaltigen Ausbruch über den EMA 50 und fällt mindestens unter 7,40 US-Dollar zurück, würde dies Hinweise auf eine Korrekturausdehnung auf 6,93 und womöglich noch 6,09 US-Dollar liefern.