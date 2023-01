Anleger auf Richtungssuche - Dax tritt auf der Stelle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Dax-Anleger gehen nach robusten US-Wirtschaftsdaten einerseits und enttäuschenden Firmenbilanzen anderseits auf Richtungssuche.

Am Freitag eröffnete der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 15.115 Punkten. "Das Spannungsfeld aus den USA macht es Anlegerinnen und Anlegern hierzulande nicht leicht, sich zu orientieren", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nun rücke die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche in den Fokus der Investoren. "Vor sechs Wochen hat die US-Notenbank die Party an den Börsen jäh beendet. Das könnte sich in der kommenden Woche wiederholen."

Bei den Einzelwerten standen die Aktien von United Internet im Blickpunkt. Vorbörslich lagen sie noch knapp drei Prozent im Minus zu, nachdem die Marktkapitalisierung der an die Börse strebenden Webhosting-Tochter Ionos geringer ausgefallen war als in Medienberichten zuvor spekuliert. Zur Börseneröffnung drehten die Titel dann 0,4 Prozent ins Plus.

