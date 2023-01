EQS-News: IMMOFINANZ: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

IMMOFINANZ: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023



27.01.2023 / 13:58 CET/CEST

IMMOFINANZ: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023

Die IMMOFINANZ hat ihre am 27. Januar 2023 fällige 2,625%-Unternehmensanleihe ("Anleihe 2023", ISIN XS1935128956) vollständig aus bestehenden Barmitteln zurückgezahlt. Der zurückgezahlte Betrag belief sich auf 187,1 Mio. EUR und entsprach dem ausstehenden Nominale der Anleihe 2023 nach einem Kontrollwechselereignis, das zur Rückzahlung von 295,7 Mio. EUR im April 2022 geführt hat.



Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,5 Mrd., das sich auf mehr als 260 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

