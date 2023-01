Trading-Chance Tesla: Long-Gewinne mitnehmen und Position drehen?

Werbung

Nach einer sehr erfolgreichen Short-Position auf Tesla hatten wir vor genau einem Monat mit einem Long-Trade auf eine Gegenbewegung der zu diesem Zeitpunkt deutlich überverkauften Aktie gesetzt. Diese Position liegt zur Stunde knapp 70 Prozent vorne – die würden wir mitnehmen und erneut auf Short drehen: Eine Trading-Chance Short

Tesla hatte am Mittwochabend Bilanzergebnisse vorgelegt, die nachbörslich kaum Bewegung auslösten, denn mit 1,19 US-Dollar Gewinn pro Aktie lag man nur leicht über der durchschnittlichen Analystenprognose von 1,15 US-Dollar, der Umsatz lag hingegen mit 24,32 Milliarden unter der Konsens-Prognose von 24,68 Milliarden. Doch kaum setzte am Donnerstag der reguläre Handel ein, machte die Aktie einen Riesensatz. Was steckte dahinter?

Ein optimistischer Elon Musk hat, nüchtern betrachtet, nichts zu bedeuten

Das lag an der einige Stunden nach der Vorlage der Ergebnisse durchgeführten Analystenkonferenz, in der Elon Musk sich verblüffend optimistisch zeigte, dass es mit Tesla einfach immer nur voran gehen werde. Verblüffend, weil dieser Optimismus auf die gleichzeitige Aussage traf, dass Musk durchaus mit einer schweren Rezession rechnet und die stark gestiegenen Zinsen den Autokauf bremsen würden. Außerdem hatte Tesla ja erst vor kurzem die Preise deutlich gesenkt, um Absatzproblemen zu begegnen. So gesehen stellt sich schon die Frage, welches Fundament Tesla-Chef Musks vollmundige Aussagen wohl haben sollten. Und wenn man die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, findet man viele solcher Statements, die sich am Ende nicht bestätigten.

Die Analysten reagierten sehr unterschiedlich. Zwei neue Kursziele lauteten auf 120 und 150 US-Dollar, beide natürlich mit der Empfehlung „Verkaufen“. Ein neues Kursziel lag bei 155, Einschätzung „Neutral“. Und dann sahen wir noch drei „Kaufen“-Ratings mit Zielen bei 190, 200 und 220 US-Dollar. Diese Ziele liegen so weit auseinander, weil einige Analysten Musk glauben, dass sich Tesla gegen den Wind stemmen wird, andere glauben ihm eben nicht. Die Anleger hingegen ließen sich im ersten Moment von dieser natürlich in einer Phase wie dieser gern gesehenen Zuversicht anstecken:

Eine 60 Prozent-Rallye dürfte das Erholungspotenzial ziemlich ausgeschöpft haben

Die Aktie legte am Donnerstag knapp elf Prozent zu und notiert aktuell vorbörslich erneut, wenngleich nur noch leicht, im Plus. Das würden wir nutzen, um diese für einen Monat ja herausragenden ca. 70 Prozent Gewinn in dem am 27.12. vorgestellten Long-Zertifikat WKN VP3KNH (Achtung: Das ist die WKN des alten Trades, nicht die der heutigen Trading-Chance, die finden Sie weiter unten!) mitzunehmen und wieder auf Short zu drehen, denn:

Die Aktie ist jetzt kurzfristig überkauft und trifft aktuell auf den ersten charttechnischen Widerstand von größerer Bedeutung überhaupt, seit die Rallye Anfang des Monats begann. Und auf diesem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die den Rahmenbedingungen größere Bedeutung zumessen als Elon Musks Blicken in seine Glaskugel, den Gewinn mitnehmen und trendkonform wieder Short gehen. Dem würden wir jetzt vorgreifen, solange die Aktie noch im Schwung ist. Das bedingt, den Stop Loss zunächst relativ weit anzusetzen, aber sollte die Tesla-Aktie unter 140 US-Dollar zurückfallen, wäre es sofort möglich und sinnvoll, den Stop Loss auf einen Level knapp über das Rallye-Hoch nachzuziehen.

Bei einer so volatilen Aktie reicht ein Hebel von 2,3 völlig aus!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 230,209 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,3. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 203 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0890 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 2,48 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet UK7HCB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 204 US-Dollar, 216 US-Dollar, 255 US-Dollar, 266 US-Dollar, 274 US-Dollar

Unterstützungen: 118 US-Dollar, 91 US-Dollar, 65 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UK7HCB ISIN DE000UK7HCB5 Basispreis 230,209 US-Dollar K.O.-Schwelle 230,209 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,3 Stop Loss Zertifikat 2,48 Euro

