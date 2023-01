HUGO BOSS - Das sieht nach Ausbruch aus

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 61,800 € (XETRA)

Die Aktie von Hugo Boss bildete nach dem Tief bei 19,11 EUR aus dem März 2020 einen Doppelboden aus, den sie ein Jah später vollendete. Der erste Run führte die Aktie an den Widerstandsbereich um 59,48 EUR. Dieser war seit November 2021 eine zu hohe Hürde.

In den letzten drei Wochen drückte der Wert aber gegen diesen Widerstandsbereich. In der letzten Woche schoss er relativ deutlich darüber. Zudem zieht er zu Beginn dieser Woche trotz eines fallenden Marktes weiter an.

Rally kann weitergehen

Etabliert sich die Aktie von Hugo Boss über 59,48 EUR, wonach es aktuell aussieht, dann bestünde die Chance auf eine weiter Rally. Ein möglicher Zielbereich läge dann um 81,34-84,13 EUR.

Sollte der Wert aber unter das Tief aus der vorletzten Woche bei 57,64 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rückfall in Richtung 46,50-45,75 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Die Aktie von Hugo Boss bricht gerade aus einer über ein Jahr dauernden Konsolidierung nach oben aus und könnte daher in den nächsten Wochen weiter durchstarten.

Hugo Boss -Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)