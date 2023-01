Philips streicht Arbeitsplätze und schüttet Dividende aus

Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips N.V. (ISIN: NL0000009538) will eine Dividende von 0,85 Euro in Form von Aktien an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorjahr (0,85 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Im Vorjahr konnten die Aktionäre aber noch über eine Ausschüttung der Dividende in Form von Aktien oder in bar entscheiden.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,42 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,18 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 9. Mai 2023 statt. Ex-Dividenden Tag ist der 11. Mai 2023. Die Auszahlung der Dividende in Form von Aktien soll ab dem 18. Mai 2023 erfolgen. Seit 1995 (0,14 Euro) wurde die Ausschüttung zumindest stabil gehalten.

Der Konzern mit Sitz in Amsterdam erzielte im vierten Quartal 2022 einen Verlust von 105 Mio. Euro nach einem Gewinn von 151 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz betrug 5,42 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,94 Mrd. Euro). Der vergleichbare Umsatz legte um 3 Prozent zu. Die Gründe für den Verlust lagen im Konzernumbau sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Rückruf von Beatmungsgeräten, die auf die Marge drückten. Der Wettbewerber von Siemens Healthineers plant einen Abbau von rund 6.000 Arbeitsplätzen bis 2025, nachdem bereits im Oktober der Abbau von rund 4.000 Arbeitsplätzen angekündigt wurde.

Im Gesamtjahr 2022 kam es zu einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. Euro (Vorjahr: 17,2 Mrd. Euro). Die bereinigte Ebita-Marge sank von 12 auf 7,4 Prozent. Unter dem Strich ergab sich ein Verlust von 1,6 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 3,3 Mrd. Euro im Jahr zuvor.

Für das Geschäftsjahr 2023 strebt Philips ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im niedrigen einstelligen Bereich an, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam weiter mitteilte. Die bereinigte operative Marge (Ebita) soll im hohen einstelligen Prozentbereich anwachsen.

Redaktion MyDividends.de