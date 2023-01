EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Einstieg neuer Investor und Gespräche über weitere Geschäftserweiterung

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Viromed Medical AG: Einstieg neuer Investor und Gespräche über weitere Geschäftserweiterung



31.01.2023 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Unternehmerfamilie Perbandt, die mehrheitlich an der Viromed Medical AG beteiligt ist, hat heute 2,75 Millionen Aktien der Viromed Medical AG (13,58%) an einen namhaften Investor aus der Medizinbranche umplatziert. Der Einstieg des Investors steht im Zusammenhang mit der konkreten Absicht, dass ein Konsortium um den Investor mit einem Pharmakonzern eine strategische Beteiligung von über 50% übernimmt mit dem Ziel, die Kaltplasma-Technologie schnell und breit in das Gesundheitswesen einzuführen. Zudem soll die Herstellung und der Vertrieb von hochwertigem CBD und – nach Legalisierung – Cannabis für den Konsum als eigener Geschäftsbereich fungieren.



Mitteilende Person: Dr. Holger Bingmann, Vorstand

Kontakt:

Dr. Holger Bingmann

Viromed Medical AG

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: Bingmann@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de