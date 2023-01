EQS-News: USU bietet Implementierungs- und Migrations-Services für digitale Plattform Liferay DXP 7.4

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen, 31. Januar 2023. Eine optimierte Customer Experience und mehr Agilität für bedarfsgerechte digitale, skalierbare und wirtschaftliche Services – das ist die Antwort der neuen Version 7.4. von Liferay DXP an die anspruchsvollen Anforderungen der Business-Kunden. Der Liferay Platinum-Partner USU bietet insbesondere Unternehmen, die Liferay nutzen, nun umfangreiche Upgrade-Services und eine zeitnahe Umstellung auf die neue Version an. Denn bereits im Juni 2023 läuft der Premium- und Limited-Support von Liferay DXP 7.2 aus. Mit über 30 zertifizierten Liferay-Spezialisten verfügt USU über eines der größten Experten-Teams im DACH-Gebiet. Liferay DXP vereint Intranets, Portale, Webseiten & mehr auf einer einzigen Plattform. Die marktführende Technologie wurde von internationalen Analysten wie Gartner wiederholt ausgezeichnet. Die neue Version DXP 7.4 überzeugt mit neuen wichtigen Funktionen und vielen kleineren Verbesserungen. Beispielsweise bietet das System die Möglichkeit, neben den bestehenden Portlets auch JavaScript-Applikationen als Widget einzubinden. Damit lassen sich Anwendungen leichter und nahtlos integrieren. Daneben begeistern viele Verbesserungen des neuen, seitenbasierten Content Management vor allem die Redakteure. So wurde beispielsweise das Content Dashboard um ein neues Tool erweitert – das Content-Audit-Tool. Dies erlaubt u.a. bessere Filtermöglichkeiten. Des Weiteren ist es nun möglich, komfortabel neue Eingabemasken zu erstellen – ganz ohne individuelle Programmierung. Und nicht zuletzt: durch neue Low-Code/No-Code-Funktionen ist die Plattform besser konfigurierbar. Anwender:innen können ohne Unterstützung der Entwicklung das Datenmodell definieren, individuelle Layouts erstellen und eigene Applikationen entwickeln. ‚„Mit der Erfahrung von über 100 erfolgreichen Liferay-Projekten bieten wir neuen und bestehenden Kunden umfassende Services und das Branchen-Know how, um mit DXP 7.4 die optimale Service-Plattform zu etablieren – vom Kunden- und Self Service-Portal bis zum ganzheitlichen Digital Workplace“, sagt USU-Geschäftsführer Uwe Steixner. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar.

USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



