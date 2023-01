UBS überrascht mit Gewinnanstieg

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die größte Schweizer Bank UBS hat ihren Gewinn im Jahr 2022 überraschend gesteigert. Dank eines unerwartet guten Schlussquartals stand am Ende ein Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar in den Büchern und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf die UBS die Erwartungen von Analysten deutlich. Insgesamt vertrauten die Kunden der Bank im vergangenen Jahr rund 60 Milliarden Dollar an frischem Geld an, davon 23 Milliarden im vierten Quartal. Jetzt soll die Dividende wie bereits geplant von 50 auf 55 US-Cent steigen. Außerdem will das Institut im neuen Jahr erneut mehr als fünf Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Bankchef Ralph Hamers zeigte sich auch mit Blick auf die kommenden Monate zuversichtlich: "Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2023." Dabei verfolge die UBS weiterhin eine progressive Dividendenausschüttung./stw/stk