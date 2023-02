EQS-News: LAIQON AG: AuM-Anstieg 2022 auf 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR)

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

LAIQON AG: AuM-Anstieg 2022 auf 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR)



LAIQON AG: AuM-Anstieg 2022 auf 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR) Berücksichtigung der Akquisitionen 2022 mit as-if Betrachtung

Umsatzerlöse 2022e von 26,3 Mio. EUR (as-if)

EBITDA 2022e as-if: -2,2 Mio. EUR (2. Hj.) nach -4,4 Mio. EUR (1. Hj.) Hamburg, 01. Februar 2023 Berücksichtigung der Akquisitionen 2022 mit as-if Betrachtung Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29, vormals Lloyd Fonds AG) veröffentlicht heute ihre erwarteten und noch ungeprüften Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Wie bereits im Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 dargestellt, gab es im Geschäftsjahr 2022 deutliche Veränderungen im Konsolidierungskreis des LAIQON-Konzerns. Die BV Holding AG, die Selection Asset Management GmbH und die Lange Assets & Consulting GmbH wurden unterjährig in den Konsolidierungskreis des Konzerns einbezogen. Zur transparenteren Darstellung der Ertragssituation erfolgt daher eine ganzjährige as-if-Betrachtung der Entwicklung der Umsatzerlöse und des EBITDA (Operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) unter Berücksichtigung einmaliger Aufwendungen im Jahr 2022. Die einmaligen akquisitorisch bedingten Aufwendungen im Jahr 2022 wurden mit insgesamt 2,9 Mio. EUR (1. Hj. 2022: 1,4 Mio. EUR) in der as-if Betrachtung berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt die Konsolidierung der growney GmbH im Konzernabschluss des LAIQON-Konzerns erst ab dem 31. Dezember 2022. AuM-Anstieg auf 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR) Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns stiegen in den drei neuen Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth im Geschäftsjahr 2022 auf rund 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR). Dies entspricht einem weiteren Anstieg der AuM gegenüber dem Vorjahr von rund 160%. Darin enthalten ist ein anorganisches Wachstum von rund 2,7 Mrd. EUR und ein organisches Netto-Wachstum von rund 0,8 Mrd. EUR. Damit wurde die am 24. Mai 2022 angekündigte Prognose eines Anstiegs der AuM auf 5,5-6,0 Mrd. EUR für das Geschäftsjahr 2022 erreicht. Dies entspricht einem weiteren Anstieg der AuM im 2. Hj. 2022 von rund 21% (1 Hj. 2022: 4,7 Mrd. EUR, as-if-Betrachtung ohne die growney GmbH). Insgesamt konnten die AuM somit in den letzten drei Jahren 2020-2022 um rund 440% gesteigert werden (31.12.2019: 1,06 Mrd. EUR). Mit GROWTH 25 soll die Plattformstrategie weiter skalieren, wodurch ein organischer AuM-Anstieg bis 2025 auf 8-10 Mrd. EUR prognostiziert wird. Anstieg fixer Umsatzerlöse um 52% auf 25,5 Mio. EUR (as-if) Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im Geschäftsjahr 2022 in der as-if-Betrachtung Umsatzerlöse in Höhe von 26,3 Mio. EUR. Damit wurde das Vorjahresniveau (26,1 Mio. EUR) leicht übertroffen, obwohl im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Kapitalmarktentwicklung Performance-Fees in Höhe von rund 9,3 Mio. EUR in den Umsatzerlösen enthalten waren. Die fixen Umsatzerlöse werden mit 25,5 Mio. EUR (Vj.: 16,8 Mio. EUR) erwartet. Dies entspricht einem weiteren Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 52%. Nachdem in 1. Hj. 2022 keine nennenswerten Performance Fees aus dem Asset Management vereinnahmt werden konnten, wurden im 2. Hj. 2022 Performance-Fees in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR abgerechnet. EBITDA 2022e as-if: -2,2 Mio. EUR (2. Hj.) nach -4,4 Mio. EUR (1. Hj.) Im 2. Hj. 2022 führten die fortschreitende Integration der akquirierten Gesellschaften auf die Plattform und die damit verbundenen weiteren Skalierungseffekte sowie die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses. Gegenüber dem 1. Hj. 2022 verbesserte sich das erwartete EBITDA as-if auf -2,2 Mio. EUR (1. Hj. 2022: -4,4 Mio. EUR). Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern damit im Geschäftsjahr 2022 ein EBITDA as-if von -6,6 Mio. EUR (Vj.: 4,6 Mio. EUR). Die Konzernliquidität zum 31.12.2022 beträgt 10,2 Mio. EUR (30.06.2022: 12,3 Mio. EUR). Zum Ergebnis des Gesamtjahres 2022 Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „In einem sehr schwierigen Kapitalmarktumfeld ist es uns 2022 gelungen, das EBITDA im Vergleich zum 1. Hj. 2022 unterjährig stetig zu verbessern. Wir erwarten trotz der weiterhin belastenden Faktoren am Kapitalmarkt eine deutliche Steigerung im Umsatz und EBITDA im Jahr 2023, da nunmehr alle neuen Konzerntöchter ganzjährig im Konsolidierungskreis des Konzerns eingebunden sind. Dies soll zusätzlich durch geplante Vertriebspartnerschaften mit Volks- und Raiffeisenbanken aus dem genossenschaftlichen FinanzVerbund beschleunigt werden.“ Der Geschäftsbericht 2022 der LAIQON AG mit den ausführlichen Finanzkennzahlen wird am 30. März 2023 veröffentlicht. Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Mit seiner Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei operativen Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren. Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren. Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@laiqon.com

