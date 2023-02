GSK schlägt die Erwartungen und gibt Dividende bekannt

Der britische Pharmakonzern GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63) will eine vierte Dividende in Höhe von 13,75 Pence (ca. 0,16 Euro) für das Geschäftsjahr 2022 ausbezahlen. Als Termin für die Zahlung der Dividende wurde der 13. April 2023 angekündigt. Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Februar 2023.

Es ist eine Gesamtausschüttung für den Konzern in Höhe von 56,5 Pence (ca. 0,64 Euro) für das Jahr 2023 geplant. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 16,30 Euro und der geplanten Dividende für 2023 entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 3,93 Prozent.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 7,34 Mrd. Pfund, ein Plus von 4 Prozent (- 3 Prozent bei konstanten Wechselkursen) im Vergleich zum Vorjahr (7,08 Mrd. Pfund), wie am Mittwoch berichtet wurde. Der bereinigte operative Gewinn stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 1,6 Mrd. Pfund (+ 5 Prozent bei konstanten Wechselkursen). Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn je Aktie von 25,8 Pence in den Büchern. Dies ist ein Anstieg um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (- 6 Prozent bei konstanten Wechselkursen). Das Ergebnis lag über den Erwartungen des Marktes, insbesondere dank des Verkaufs des Impfstoffs Shingrix.

Der Umsatz soll im Jahr 2023 um 6 bis 8 Prozent anwachsen, wie GSK weiter berichtet. Beim bereinigten operativen Gewinn wird ein Zuwachs um 10 bis 12 Prozent erwartet sowie beim bereinigten Gewinn je Aktie von 12 bis 15 Prozent.

Im Jahr 2022 vollzog der Konzern (ehemals GlaxoSmithKline Plc) die Aufspaltung in zwei Firmen. Die abgespaltene Konsumgüter-Sparte unter dem Namen Haleon notiert seit dem 18. Juli 2022 separat an der Börse.

Redaktion MyDividends.de