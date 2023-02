Volkswagen: Fundamental sehr günstig!

Der wichtigste Absatzmarkt für Volkswagen ist China. Dort werden derzeit 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Im Zukunftsmarkt Elektromobilität spielen die Wolfsburger im Reich der Mitte noch eine untergeordnete Rolle. An der Spitze der Bestsellerliste in China waren 2022 bereits zwei reine Elektroautos. Dabei nimmt Teslas Model Y mit 455.000 Einheiten den zweiten Rang ein. Auf Rang vier in der Verkaufsstatistik landete der konventionell angetriebene VW Lavida. Insgesamt rollten in China 2022 23,56 Millionen PKW neu auf der Straße. Dabei residiert VW mit einem Marktanteil von 13 Prozent noch immer auf Platz eins. Der hohe Anteil hat aber zwei Haken: Bei reinen Elektroautos spielt Volkswagen noch eine untergeordnete Rolle. Punkt zwei ist das Klumpenrisiko von Volkswagen in China. Sollte China einen Konflikt mit Taiwan vom Zaun brechen, könnten die dabei entstehenden Verwerfungen VW frontal treffen.

Zum Chart

Der seit Mitte April 2021 eingeschlagene Abwärtstrend der Aktie von Volkswagen ist immer noch intakt. Wobei der Overnight-Gap vom 19. Dezember 2022 auf die ausgezahlte Sonderdividende aufgrund des Börsenganges der Porsche AG zurückzuführen ist. In den Tagen nach dem Gap durchbrach die Aktie aber die wichtige Unterstützung bei 120,56 Euro und testete die Unterstützung bei 111,00 Euro. Die 111,00 Euro haben gehalten und der Kurs ist mit dem breiten Markt seit Anfang 2023 nach oben gelaufen. Dabei wurde auch der Widerstand bei 120,56 Euro überwunden und bis zum gestrigen Handelstag nicht mehr unterschritten. Die Marktteilnehmer zweifeln immer noch an einer friktionsfreien Metamorphose hin zu einem Autokonzern, der seinen Marktanteil auch im Elektrozeitalter halten wird können. Darum ist das erwartete KGV 2022 mit 3,80 rekordverdächtig niedrig. Die Marktteilnehmer vergessen keine Aktie und somit hat die ebenfalls rekordverdächtige Dividendenrendite 2022 in Höhe von 7,89 einen Grund. Die Aktionäre gehen offensichtlich von gröberen Unsicherheiten in der Zukunft aus. Die Aktie hat aber ihre Tiefs gesehen und es ist möglich, dass eine Kursstärke für den Durchbruch des Abwärtstrends sorgt.