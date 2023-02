EQS-News: Netfonds AG: Netfonds und VB Select – Beteiligung stärkt die strategische Kooperation

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

Netfonds AG: Netfonds und VB Select – Beteiligung stärkt die strategische Kooperation



02.02.2023 / 12:24 CET/CEST

Hamburg, 02. Februar 2023 – Die Netfonds AG und die VB Select AG setzen mit der Sachkapitalerhöhung die zum 01. Juli 2022 beschlossene Beteiligung und Vertiefung der strategischen Kooperation um. Dabei werden Aktien der VB Select AG im Wege einer Sacheinlage in die Netfonds AG eingebracht. Netfonds wird mit einem Anteil in Höhe von 50,1 % Hauptaktionär der VB Select AG. Die im Gegenzug neu ausgegebenen Netfonds-Aktien unterliegen einer langfristigen Veräußerungssperre.



Die VB Select ist ein hierarchieloses Berater- und Spezialisten-Netzwerk, welches unter einer gemeinsamen Marke agiert. Netfonds wird den Partnern der VB Select die eigene IT-Lösung finfire zur Verfügung stellen. Diese 360-Grad-Plattform umfasst und stärkt die Abwicklung, den Ausbau und die Erweiterung des Geschäftsmodells. Dabei profitieren die VB Select und ihre Berater zusätzlich von der Einkaufsstärke der Netfonds-Gruppe. Beide Unternehmen arbeiten im Bereich der Wertpapieranlagen seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Durch das Wachstum der vergangenen Jahre sind die Berater der VB Select zum größten Partner im Haftungsdach der Netfonds Financial Services GmbH (NFS) geworden. Diese etablierte Zusammenarbeit im Bereich Investment wird weiter gestärkt und auf andere Bereiche wie beispielsweise das Versicherungsgeschäft ausgedehnt.



Der strategische Zusammenschluss beider Unternehmen mit dem kombinierten Leistungsangebot wird neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Dabei optimiert die finfire-Technologie sämtliche Geschäftsbereiche der VB Select, wie die Finanzanlagen, das Baufinanzierungs- und Versicherungsgeschäft.



Zum Jahresbeginn ist bereits die neue gemeinsame Tochtergesellschaft von Netfonds und VB Select, die Netfonds Credit Service GmbH (NCS), gestartet. Diese umfasst Finanzierungs-Services für Baufinanzierungen sowie gewerbliche Finanzierungen.



Über die VB Select AG



Die VB Select AG ist ein Beraternetzwerk von rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Investment- und Wertpapierspezialisten, Finanzmaklern sowie Finanzierungsberatern. Diese vereinen ihr Know-how unter einem Dach und bilden mit mehr als 150 Partnern in Deutschland eines der führenden Beraternetzwerke.





Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für die Administration, Beratung und Regulierung der deutschen Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.





Kontakt



Julian Winter

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Tel.: +49 - 40 - 822 267 -429

E-Mail: ir@netfonds.de

