SIEMENS HEALTHINEERS - Zahlen lassen Kurs an zentrale Hürde springen

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 51,980 € (XETRA)

Siemens Healthineers erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €5,08 Mrd (VJ: €5,07 Mrd, Analystenprognose: €5,02 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €647 Mio (VJ: €898 Mio, Prognose: €663 Mio) und einen Nettogewinn von €426 Mio (VJ: €472 Mio). Ausblick auf 2022/2023 bekräftigt.

Insgesamt sind die Zahlen des Medizintechnikspezialisten eigentlich nur bedingt für Freudensprünge in der Aktie geeignet. Ein konstant hoher Umsatz leicht über den Erwartungen, aber ein aufgrund von Lieferverzögerungen in China und den USA, Absatzrückgang bei Covid19-Tests uvm. belastetes, um 28 % gesunkenes Ebit sprechen nicht gerade für steigende Kurse. Es bleibt der bestätigte Jahresausblick und die vom Vorstand geäußerte Erwartung, dass sich gerade die Lieferprobleme im Jahresverlauf deutlich entspannen und strukturelle Veränderungen Früchte tragen.

Ausbruch über 52,50 EUR muss mit Anstieg über 53,75 EUR bestätigt werden

Im Chart spiegelt sich ebenfalls die Mischung aus bullischer Ausrichtung auf die Zukunft und die dennoch vorhandene latente Unsicherheit wider: Die Aktie sprang heute morgen im Rahmen ihres kurzfristigen Aufwärtstrends direkt an den Widerstand bei 52,50 EUR, an dem der Wert schon im August und November 2022 gescheitert war. Nachhaltig überwunden hat sie ihn aber noch nicht. Damit bleibt der Wert nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie weiter in Lauerstellung für ein großes Kaufsignal. Die Gefahr, dass sich im Bereich um 53,00 EUR aber ein Top bildet und die Aktie zunächst wieder bis 50,38 EUR zurückbewegt, ist aber auch nicht zu unterschätzen. Darunter wäre sogar ein Verkaufssignal aktiv und ein Abverkauf bis 48,00 und 45,05 EUR zu erwarten.

In der aktuellen Lage wäre der Ausbruch über 52,50 EUR erst bei einem Anstieg über 53,75 EUR bestätigt. In diesem Fall dürfte sich der Wert in den kommenden Wochen aber zügig bis 55,00 und 57,84 EUR nach oben schrauben.

Charttechnisches Fazit: Die Würfel sind bei der Aktie von Siemens Healthineers noch nicht gefallen. Erst ein Anstieg über 53,75 EUR würde einen Ausbruch über den starken Widerstand bei 52,50 EUR bestätigen. Die Chance auf eine Rally bis an das Hoch vom Mai 2022 ist da, doch sie muss von den Bullen auch ergriffen werden.

Siemens Healthineers AG Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)