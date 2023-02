NEWMONT - Megaofferte für NEWCREST!

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 49,850 $ (NYSE)

Newcrest Mining Ltd. - WKN: 165488 - ISIN: US6511911082 - Kurs: 15,600 € (Stuttgart)

Newcrest Mining Ltd. - WKN: 873365 - ISIN: AU000000NCM7 - Kurs: 15,400 € (L&S)

Klappt es doch noch im zweiten Anlauf? Wie Newmont heute mitteilt, werde es eine weitere Offerte abgeben, um den australischen Goldproduzenten Newcrest Mining zu übernehmen. Der Übernahmepreis könnte sich auf knapp 17 Mrd. USD belaufen.

Übernahme soll mit Aktien bezahlt werden

Newmont, einer der weltweit größten Goldproduzenten, hat dementsprechende Vorschläge bei Newcrest eingereicht. Demnach bietet Newmont 0,38 Aktien für jede Aktie von Newcrest. Das enspricht einer Erhöhung des ersten Angebots von 0,363 Newmont-Aktien pro Newcrest-Aktie, das das Newcrest-Management als zu niedrig abgelehnt hatte. Geht der Deal durch, würden die Newcrest-Aktionäre rund 30 % des kombinierten Unternehmens halten, Newmont-Aktionäre 70 %. Ein Statement des Newcrest-Managements steht aber bislang aus.

Im Jahr 2019 hatte Newmont bereits für 10 Mrd. USD Goldcorp übernommen, lehnte selbst eine Übernahme durch Barrick aber ab. Allgemein lastet ein hoher Kostendruck auf der Branche. CEO Tom Palmer kommentiert: "Wir glauben, dass eine Kombination aus Newmont und Newcrest unseren jeweiligen Aktionären, Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, ein starkes Wertversprechen darstellt." Brancheninsider gehen davon aus, dass es Newmont vorrangig auf die großen und kostengünstigen Minen von Newcrest abgesehen habe, zeigen sich aber zurückhaltend, was den Erfolg der Offerte anbelangt. So könnte es durchaus auch noch Gegenangebote anderer Parteien geben.

Wie üblich bei solchen Übernahmekonstellationen, gibt der Aktienkurs von Newmont vorbörslich deutlich um 6 % nach. Die Newcrest-Aktie springt dagegen zweistellig nach oben. Charttechnisch bewertet hatte die Aktie von Newmont im Zuge der merhwöchigen Erholung das Kursziel von 53 USD erreicht und zwischenzeitlich sogar deutlich überschossen. Nun gilt es abzuwarten, ob sie im mittelfristigen Kontext ein höheres Tief ausbilden kann oder die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate wieder komplett in sich zusammenfällt.

Newmont-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)