CTS EVENTIM - Aktie vor weiterem Rallyschub, ~50% möglich

Die Aktie des Ticketverkäufers CTS Eventim befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 72,68 EUR.

Danach fiel sie einige Monate deutlich zurück. Erst im September 2022 fand sie knapp oberhalb des Aufwärtstrends seit März 2009 bei 40,32 EUR ein Tief.

In den letzten Monaten zeigte der Wert eine hohe Aufwärtsdynamik. Im Dezember scheiterte er zwar noch am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, aber nach einem Rücksetzer 57,50 EUR gelang am 18. Januar 2023 der Ausbruch über diesen Trend. Seitdem läuft der Wert oberhalb dieses Trends seitwärts.

Weitere Kaufwelle möglich

Die Aktie von CTS Eventim befindet sich in einer kleinen Konsolidierung nach einem wichtigen Ausbruch. Diese sollte bald abgeschlossen sein. Anschließend ist eine weitere Rally an das Allzeithoch und bei einem Ausbruch darüber sogar in Richtung 105-106 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 57,50 EUR abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 45,00 EUR und damit erneut ein Test des Aufwärtstrends seit März 2009 drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von CTS Eventim ist auf mittelfristige Sicht klar bullisch. Eine Rallyfortsetzung könnte aber noch ein paar Tage auf sich warten lassen.

