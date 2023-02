Waste Management schüttet Quartalsdividende aus

Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, NYSE: WM) wird die Quartalsdividende um 7,7 Prozent auf 0,70 US-Dollar anheben. Die Anhebung wurde bereits im Dezember avisiert. Es ist die 20. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Zahlung erfolgt am 24. März 2023 (Record day: 10. März 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 2,80 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 151,82 US-Dollar (Stand: 6. Februar 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,71 Prozent.

Die Waste Management, Inc. mit Firmensitz in Houston, Texas, zählt zu den größten nordamerikanischen Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft und betreibt Recycling- und Müllverbrennungsanlagen. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 4,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,68 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Januar 2023 berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 499 Mio. US-Dollar nach 506 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,23 Prozent im Minus (Stand: 6. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 62,01 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de