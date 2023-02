AKTIE IM FOKUS/Überzeugende Geschäftszahlen: Compugroup auf Achtmonatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Compugroup haben am Donnerstag mit klaren Kursgewinnen auf überzeugende Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick des IT-Dienstleisters reagiert. Sie stiegen zuletzt um 5,15 Prozent auf 47,78 Euro und erklommen den höchsten Stand seit Juni 2022. Sie gehörten damit auch zu den Top-Werten im SDax , der zeitgleich rund 1,1 Prozent zulegte. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Kursplus von Compugroup nun bereits auf rund 32 Prozent.

Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter will 2023 ergebnisseitig kräftig wachsen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll um bis zu 28 Prozent steigen. Vergangenes Jahr zog der Erlös um 10 Prozent an, aus eigener Kraft war es ein Plus von gut 4 Prozent. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg 2022 um gut 7 Prozent. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Mittelfristziele zu erreichen", sagte Finanzchef Michael Rauch.

Compugroup habe ein schwieriges Jahr stark beendet, resümierte Jefferies-Analyst Alexander Thiel. Umsatz und Ebitda lägen über den Konsensschätzungen. Baader-Bank-Analyst Knut Woller sprach von starken Quartalszahlen für das Schlussviertel 2022. Zudem stehe die Unternehmensführung zum Versprechen, die Gewinnmargen zu steigern. Die Experten von Stifel sprachen von wie erwartet ausgefallenen Zahlen./edh/tih/mis