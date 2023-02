IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick ernennt Raul Sanabria zum VP Exploration

IRW-PRESS: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick ernennt Raul Sanabria zum VP Exploration

Vancouver, British Columbia - 9. Februar 2023 / IRW-Press / - CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCPINK:AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich, die Ernennung von Raul Sanabria zum Vice President, Exploration bekannt zu geben.

Herr Sanabria ist ein versierter Explorationsgeologe mit über zwanzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Bergbau, Projekterschließung und Lagerstättenbewertung. Er war Mitbegründer und leitender Angestellter auf Unternehmens- und Betriebsebene bei einer Reihe börsennotierter Unternehmen in Kanada und führte große multidisziplinäre Teams in Kanada, Mittel- und Südamerika sowie Afrika.

Raul war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung neuer Bergbaureviere beteiligt, darunter verschiedene Arten von strategischen und metallischen Mineralvorkommen wie Gold-Molybdän-(Kupfer)-Porphyre in den kanadischen Kordilleren, epithermale Gold-Silber-Systeme (Kanada, Nicaragua, Kolumbien), primäres Silber (Kolumbien), magmatische Vanadium-Skarne (BC), in Eisenformationen gelagertes Gold (NWT, Ontario), vulkanogene Massivsulfide (BC), Eisen-Zink vom Mississippi Valley-Typ (Spanien), Fluorit (BC, Utah), Evaporite (Spanien, Senegal) und viele andere. Einige dieser Entdeckungen befinden sich derzeit in der Machbarkeitsphase oder in der Produktion.

Wir freuen uns, Raul im Team von CDN Maverick Capital Corp. begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Mineralexploration und seinem Fachwissen - von der Ermittlung von Zielgebieten bis hin zum Bau von Minen und der Produktion - sind wir zuversichtlich, dass er eine wertvolle und vielseitige Perspektive in das Unternehmen und dessen Bestreben, Ziele und Lagerstätten mit kritischen und sonstigen Mineralen in Nord-, Mittel- und Südamerika zu finden und zu erkunden, einbringen wird. Seine Ernennung spricht für die Qualität unserer Projekte in Argentinien und Nevada, und wir sehen den Beiträgen entgegen, die er zur Weiterentwicklung und dem Wachstum des Unternehmens leisten wird, erklärt Adam Cegielski, CEO von CDN Maverick Capital Corp.

Während seiner Tätigkeit in Kolumbien von 2008 bis 2023 entdeckte Raul das reichhaltigste primäre Silber-Kolonialgebiet (Santa Ana) in Tolima neu und wertete das alkalische Goldsystem mit geringer Sulfidierung in Vetas erneut aus. Raul hat einen M.Sc. mit Auszeichnung in Geologie (Minerallagerstätten) von der Universidad Complutense de Madrid (Spanien) und promovierte zum Thema Eisen-Kupfer-(Seltenerdmetall)-Skarn/Eisenerz-Kupfer-Gold (IOCG) in Südwestspanien. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, P.Geo., EurGeol. und aktives Mitglied der spanischen Geologenvereinigung (ICOG). Raul hat außerdem mehrere technische Beiträge und Artikel für anerkannte internationale Fachzeitschriften veröffentlicht und an einer Reihe von Büchern über Mineralogie und Minerallagerstätten mitgewirkt.

Es ist mir eine Ehre, dem erfolgreichen Team von CDN Maverick als Vice President of Exploration beizutreten. Ich betrachte es als Privileg, Teil eines Unternehmens zu sein, das aus nachweislichen Branchenveteranen und der Gründergruppe besteht, die die derzeit in der Erschließung befindliche Lithiumlagerstätte Zeus in Clayton Valley (Nevada) entdeckte. Ich bin zuversichtlich, dass mein umfassendes Fachwissen bei der Ermittlung komplexer Mineralvorkommen sowie bei der Exploration und Erschließung die bestehenden Stärken des Unternehmens ergänzen wird, und ich freue mich darauf, zum weiteren Wachstum und Erfolg von CDN Maverick beizutragen.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick ist ein in Vancouver ansässiger diversifizierter Juniorexplorer, der auf Rohstoffinvestments spezialisiert ist und sich in erster Linie der Erschließung von Projekten mit kritischen Rohstoffen widmet. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) am Lithiumprojekt Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet. Maverick hält mit über 1,6 Millionen Aktien außerdem eine kontrollierende Beteiligung an der Firma Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM), die sich der Erschließung der Lithiumlagerstätte Zeus im Clayton Valley in Nevada widmet. Diese Lagerstätte grenzt unmittelbar an Albemarles Lithiumförder- und Lithiumproduktionsbetrieb Silver Peak. CDN Maverick hält außerdem sämtliche Rechte (100 %) am Goldprojekt Rainbow Canyon, das dem Bergbaurevier Olinghouse im Washoe County in Nevada zugeordnet ist.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Director

