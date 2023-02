ROUNDUP: Metro setzt Wachstumskurs fort und profitiert von Campus-Verkauf

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro hat sein Wachstum zum Jahresauftakt fortgesetzt. Dabei belasteten ein Cyberangriff sowie das Russland-Geschäft die Entwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) stiegen die Erlöse um 6,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Dabei wuchs Metro über alle Vertriebskanäle hinweg, das Belieferungsgeschäft erzielte zweistellige Wachstumsraten und erreichte 1,6 Milliarden Euro. Der Januar habe eine anhaltende Wachstumsdynamik gezeigt, mit einem Plus des Gesamtumsatzes von 16 Prozent, hieß es.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahm hingegen von 521 Millionen auf 465 Millionen Euro ab. So erzielte Metro in Russland geringere Erträge als im Vorjahr. Die Belastungen aus dem Cyberangriff auf das operative Ergebnis schätzt der Konzern auf einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die Umsatzeinbußen sieht Metro im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Probleme sind mittlerweile behoben, Konzernchef Steffen Greubel geht von keinen weiteren Belastungen in diesem Zusammenhang mehr aus, wie er in einer Telefonkonferenz am Donnerstag sagte.

Unter dem Strich verdiente der Großhändler mit 522 Millionen hingegen ein Vielfaches als die 195 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei profitierte Metro von Immobilienverkäufen, die mehr als 200 Millionen zum Gewinn beisteuerten. So hatte der Konzern den Verkauf eines Großteils seines Campus abgeschlossen.

Die Zahlen fielen insgesamt besser aus als von Analysten erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) bekräftigte Metro. Der Konzern erwartet bislang ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte von knapp 1,4 Milliarden Euro um 75 bis 225 Millionen Euro sinken.

Neben dem Ende Oktober bekannt gewordenen Cyberangriff, dürften auch inflationsbedingte Kostensteigerungen belasten. Positiv wird sich der für das erste Kalenderhalbjahr erwartete Abschluss des Verkaufs des Indiengeschäfts auswirken, welcher einen positiven Effekt auf das Ebitda von rund 150 Millionen Euro haben wird. Mit der Veräußerung ist der Portfolioumbau Greubel zufolge abgeschlossen. Metro hatte sich zuletzt aus einigen Regionen zurückgezogen.

Auch die mittelfristigen Aussichten wurden von Metro bestätigt.

An der Börse spielten die Zahlen keine große Rolle. Das 2012 noch im Dax und inzwischen nur noch im SDax notierte Papier legte zuletzt rund ein halbes Prozent auf 8,88 Euro zu. Die Aktie befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Seit der Aufspaltung des früheren Metro-Konzerns in das gleichnamige Großhandelsunternehmen und die Elektronikhandelskette Ceconomy im Jahr 2017 sackte der Kurs von mehr als 18 Euro bis auf fast sechs Euro im Oktober 2022 ab. Zuletzt konnte sich das Papier zumindest wieder etwas von diesem Tiefschlag erholen.

Metro ist an der Börse lediglich noch etwas mehr als 3 Milliarden Euro wert. Auch die Marktkapitalisierung Ceconomys sackte seit der Aufspaltung deutlich ab. Der Händler von Elektronikartikeln kam zuletzt nur noch auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise Ende der Nuller-Jahre hatte der Börsenwert noch bei mehr als 20 Milliarden Euro gelegen. Der damalige Metro-Konzern lag damit noch im Mittelfeld des Dax./nas/zb/mis