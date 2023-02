Trading-Chance Bayer: Solche Kurssprünge bieten sich für einen Trade an!

Werbung

Das war eine Meldung, auf die viele lange gewartet haben. Mit einem überraschend frühzeitigen Wechsel im Vorstandsvorsitz hoffen die Anleger auf baldigen, frischen Wind beim Chemiekonzern Bayer. Doch während die Aktie nahezu durch die Decke ging, ist den besonnenen Investoren klar: Kurz- und mittelfristig verdient der Konzern deswegen keinen Euro mehr. Eine Trading-Chance Short.

Der Vertrag des derzeitigen Vorstandschefs (CEO) Baumann würde eigentlich noch bis zum April 2024 laufen. Doch jetzt erfolgt der Wechsel auf dem Chefsessel früher, schon am 1. Juni 2023 wird Bill Anderson, vormals CEO der Pharmasparte des Schweizer Chemieriesen Roche, übernehmen. Dass das eine gute Nachricht ist, ist unstrittig, denn:

Monsanto ist omnipräsent … und mit dem bisherigen CEO untrennbar verbunden

Der Noch-Chef Baumann war derjenige, der die Übernahme des US-Unternehmens Monsanto zu verantworten hat. Eine Übernahme, die nicht nur vom Preis her von den meisten Experten als viel zu teuer eingestuft wurde, sondern die auch noch ein noch viel teureres „Erbe“ mit sich brachte: Glyphosat. Die Klagen gegen die gesundheitlichen Folgen dieses Stoffes, der in Unkrautvernichtern von Monsanto enthalten war, nehmen kein Ende, die Schadensersatzzahlungen werden Bayer auch noch in den kommenden Jahren belasten.

Dass mit Bill Anderson ein neues Gesicht auf dem Chefsessel auftaucht, ist daher sicherlich von Vorteil. Und dass dieser Wechsel vor dem Ende der regulären Vertragslaufzeit von Werner Baumann erfolgt, deutet an, dass die „aktivistischen“ Investoren, die bei Bayer agieren, etwas bewegen können. All das ist für die kommenden Jahre sicherlich hilfreich, um die Effizienz des Pharmariesen zu steigern. Aber kurzfristig ändert das an der Ertragslage erst einmal gar nichts. Und wenn eine Aktie dann unter immensen Umsätzen binnen weniger als 24 Stunden um in der Spitze gut zwölf Prozent nach oben springt, obgleich man noch auf die Ergebnisse des vierten Quartals und den aktuellen Ausblick auf 2023 wartet, ist das eine Konstellation, die Gewinnmitnahmen herausfordert und damit Chancen für Short-Trades eröffnet.

Der „Inliner“ wurde überrannt, aber der Long-Trade vom 18. Oktober liegt jetzt 100 Prozent vorne!

Dieser abrupte und weitreichende Kurssprung, durch den sich das Jahresplus auf am Tageshoch 36 Prozent aufaddierte, hat zwar unseren jüngsten, im Dezember vorgestellten Inline-Trade ausgestoppt, aber dafür sonnt sich der Long-Trade auf die Bayer-Aktie, den wir am 18. Oktober vorgestellt hatten, jetzt in einem Gewinn von gut 100 Prozent. Den mitzunehmen und die Position auf Short zu drehen wäre jetzt allemal eine Überlegung wert, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Dass sich aktivistische Investoren wie Bluebell und Inclusive Capital bei Bayer engagiert haben, hat die Aktie ohnehin schon im Januar kräftig nach oben gezogen. Dies in Kombination mit dem zeitnahen Vorstandschef-Wechsel ist zwar grundsätzlich alles positiv, macht aber die Aktie, die man zur Jahreswende ja noch unter 50 Euro handelte, nicht um 30, 40 Prozent wertvoller. Und da der Kurs durch diesen aktuellen Kurssprung kurzfristig auch noch kräftig überkauft ist, wären umfassendere Gewinnmitnahmen in dem Moment, in dem man vermuten darf, das auf die jüngste Nachricht gekauft hat, wer kaufen wollte, keine Überraschung. Dass die Bayer-Aktie zur Stunde bereits die Gewinne des Vormittags abgibt, deutet an, dass dieser Prozess bereits begonnen haben könnte.

Kurzfristige Übertreibung zum Switch auf Short nutzen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 83,090 Euro derzeit einen Hebel von 2,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 70,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,25 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Bayer lautet HG255L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 65,66 Euro, 67,49 Euro, 67,99 Euro

Unterstützungen: 59,41 Euro, 55,19 Euro, 48,32 Euro, 46,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Bayer

Basiswert Bayer WKN HG255L ISIN DE000HG255L3 Basispreis 83,090 Euro K.O.-Schwelle 83,090 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 1,25 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.