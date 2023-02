Silber: Chance von 76,99 Prozent p.a.!

Die Zinserwartungen steigen aktuell ebenso wie die Sorgen vor einer Rezession. Beides gilt eigentlich als Belastungsfaktor für das Edelmetall Silber. Tatsächlich wies der Kurs von Mitte Juni 2021 bis Anfang September 2022 eine schwächere Phase aus. Die Kursentwicklung entsprach in dieser Zeitspanne jener von Gold. Der Unterschied ist die höhere Volatilität beim Silberkurs. Ab 18. Oktober 2022 bildete der Silberkurs eine Aufwärtssequenz aus, die ab 20. Dezember am Kernwiderstand bei 24,42 USD in eine Seitwärtsrange überging. Diese Seitwärtsrange dauerte bis zum 2. Februar 2023. Eine erneut aufkommende Zinsangst der Marktteilnehmer sorgte am 3. Februar für einen Kurseinbruch im Ausmaß von rund 5 Prozent. In den vergangenen Tagen präsentierte sich der Kurs etwas angeschlagen.

Zum Chart

Aktuell ist der Kurs von Silber auf die gewichtige Kernunterstützung der letzten Jahre bei 21,91 USD gefallen. Gleichzeitig entspricht dieses Niveau auch der 200-Tage-Durchschnittslinie. In diesem Bereich sollte sich der Kurs vorläufig stabilisieren. Generell stellt der Bereich zwischen 21,91 USD und 20,86 USD eine wichtige Unterstützung dar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier eine Seitwärtsrange ausgebildet wird. Auf dieser Basis ist auf Wochensicht auch die Wiederaufnahme einer Rally möglich. Ein überraschender Anstieg über die aktuellen Jahreshochs von 24,42 USD würde dagegen ein sofortiges Aufwärtspotenzial zurück an 25,40 und 26,21 USD eröffnen. Aus heutiger Sicht ist eine Überschreitung der oberen Begrenzung des Inline-Optionsscheines bei 28,00 USD innerhalb der Zeitspanne bis 16. Juni 2023 aber eher unwahrscheinlich. Durchbricht der Kursverlauf den Supportbereich zwischen 24,91 USD und 20,86 USD, sollte die Abwärtssequenz spätestens am Niveau bei 17,63 USD an Schwung verlieren. Auch hier ist ein Unterschreiten der unteren Begrenzung des Inline-Optionsscheines bei 17,00 USD innerhalb der Zeitspanne bis 16. Juni 2023 unwahrscheinlicher als ein Kursverlauf innerhalb der Grenze.