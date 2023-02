Norma Group zieht im Schlussquartal das Tempo an

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group hat mit einem unerwartet starken Schlussquartal die Erwartungen von Experten übertroffen. Der Umsatz stieg im Gesamtjahr laut vorläufigen Zahlen um knapp 14 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Maintal mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 99 Millionen Euro 13 Prozent unter dem Vorjahreswert, die entsprechende Marge sank um 2,4 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent. Das war allerdings mehr operativer Gewinn, als Analysten zuvor erwartet hatten. "Im zurückliegenden Geschäftsjahr sahen wir uns teils heftigem Gegenwind ausgesetzt: drastische Materialpreis-Anstiege, Unsicherheiten bei der Energieversorgung in Europa, die lange andauernden harten Coronamaßnahmen in China sowie Produktionsrückstände an einigen Standorten", sagte Vorstandschef Miguel Angel Lopez Borrego. Norma legt die detaillierten Zahlen mit dem Nettoergebnis sowie den Ausblick 2023 am 28. März vor./men/zb