Commerzbank will Dividende zahlen und Aktien zurückkaufen

Die Commerzbank will ihren Aktionären auf der Hauptversammlung am 31.Mai eine Dividende von 0,20 EUR vorschlagen. Das wäre eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent. Außerdem möchte das Commerzbank-Management sich ein Aktienrückkaufprogramm genehmigen lassen.

Sollte die Hauptversammlung diesem Rückkaufprogramm zustimmen, müssen noch die EZB und die Finanzagentur zustimmen.

Commerzbank will in den Dax zurück

Die Commerzbank veröffentlicht morgen die detaillierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Die Commerzbank gilt als mögliche Linde-Nachfolger für den Dax.

Dafür musste die Bank nach den Regularien der Deutschen Börse zwei Gewinne hintereinander erzielt haben. Es werden nur die Zahlen berücksichtigt, die Ende Januar bereits vorlagen. 2020 hat die Commerzbank noch Verluste eingefahren. Um die Möglichkeit eines Dax-Aufstiegs in diesem Monat zu haben, wurden vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 Ende Januar veröffentlicht. Das EBITDA, also der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, lag bei 3,37 Mrd. EUR. Damit erfüllt die Commerzbank das Kriterium, dass in den letzten beiden Geschäftsjahren Gewinne verzeichnet werden müssen.

Als möglicher Linde-Erbe kommt noch Rheinmetall in Betracht.