EQS-Adhoc: AMADEUS FIRE AG: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2022

EQS-Ad-hoc: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

AMADEUS FIRE AG: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2022



15.02.2023 / 06:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt/Main,15. Februar 2023. Im Jahr 2022 konnte ein Konzernumsatz von 407,1 Mio. € sowie ein operatives EBITA von 68,0 Mio. € erreicht werden. Die operative EBITA-Marge 2022 lag bei 16,7 Prozent. Sowohl Umsatz als auch operatives EBITA erreichten neue Höchststände und konnten gegenüber dem Vorjahr um 9,3 und 2,4 Prozent gesteigert werden. Im Segment Personaldienstleistungen lag im Jahr 2022 das Ergebniswachstum mit 23 Prozent deutlich über den ursprünglichen Erwartungen, wobei zeitgleich die Expansions- und Wachstumspläne erfolgreich umgesetzt werden konnten. Allerdings war das vierte Quartal aufgrund einer deutschlandweit außergewöhnlich hohen und in der Ausprägung unerwarteten Krankheitswelle belastet. Hieraus resultierte eine einmalige Umsatz- und EBITA-Belastung von über 3 Mio. € im letzten Quartal. Im Segment Weiterbildung hat sich die zuletzt positive Entwicklung im 4. Quartal fortgesetzt, eine aussichtsreiche Ausgangsposition für das Jahr 2023. Das Gesamtjahr 2022 kennzeichnet aber eine schwache Entwicklung mit einem Rückgang des Segmentergebnisses um 46 Prozent. Im Jahresverlauf konnten die Erfolge im Segment Personaldienstleistungen die unter Erwartung liegenden Ergebnisse im Segment Weiterbildung kompensieren. Schlussendlich wurde das Konzerngesamtziel, am Jahresende ein operatives EBITA von über 70 Mio. € zu erreichen, in Folge des unerwarteten Krankheitseffektes im vierten Quartal leicht verfehlt. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 inklusive der Prognose für 2023 und des Dividendenvorschlags werden im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz / Analysten-Veranstaltung am 21. März 2023 bekannt gegeben. Amadeus FiRe AG

Jan Hendrik Wessling

Investor Relations

Tel: +49 (69) 96 876-180

