Nordex will Kapitalstruktur stärken - Sachkapitalerhöhung geplant

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Windanlagenhersteller Nordex will seine Kapitalstruktur mit der Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital stärken. Dazu sei eine Sachkapitalerhöhung geplant, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwochabend in Rostock mit. Für einen Beschluss werde eine außerordentliche Hauptversammlung (27. März) einberufen. Mit dem Schritt würden sich die jährlichen Zinskosten um rund 46 Millionen Euro deutlich verringern, warb Nordex. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung baue zudem auf der Strategie auf, die Bilanz zu stärken, um diese gegen die kurzfristigen Risiken, denen der Sektor ausgesetzt sei, abzusichern. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate um rund ein Prozent zum Xetra-Schluss nach.

Das Grundkapital von Nordex solle durch Ausgabe von bis zu rund 29,26 Millionen neuen Stückaktien um bis zu 13,81 Prozent erhöht werden. Die Kapitalerhöhung erfolge gegen Sacheinlage, hieß es weiter. Gegenstand der Sacheinlage sollen Forderungen von nominal rund 346,7 Millionen Euro sein, die Acciona zustehen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien sei ausschließlich der spanische Großaktionär zugelassen, der derzeit knapp 41 Prozent des Grundkapitals hält./jha/he