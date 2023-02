Siemens Healthineers lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006) wird an diesem Mittwoch ihre virtuelle Hauptversammlung in München abhalten. Der im DAX gelistete Konzern schlägt eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (30. September 2022) vor. Gegenüber dem Vorjahr (0,85 Euro) wird die Dividende damit um 11,8 Prozent erhöht.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,18 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,86 Prozent. Die Dividende entspricht einem Ausschüttungsvolumen von 52 Prozent des Gewinns nach Steuern.

Siemens Healthineers AG gab am 2. Februar 2023 das Ergebnis für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt. Der Umsatz sank im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis aufgrund der wie erwartet deutlich geringeren Umsätze aus COVID-19 Antigen-Schnelltests um 4,5 Prozent auf 5,07 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 28 Prozent auf 647 Mio. Euro. Daraus ergibt sich eine bereinigte EBIT-Marge von 12,7 Prozent (Vorjahr: 17,6 Prozent). Der Gewinn nach Steuern sank gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 426 Mio. Euro. Siemens Healthineers erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen -1 Prozent und +1 Prozent (ohne Umsatzerlöse aus COVID-19 Antigen-Schnelltests zwischen 6 Prozent und 8 Prozent). Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie wird zwischen 2,00 Euro und 2,20 Euro erwartet.

Als Medizintechniker ist Siemens Healthineers in den Bereichen Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie Labordiagnostik und molekulare Medizin tätig. Es werden rund 70.100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma mit Sitz in Erlangen ist seit dem 16. März 2018 an der Frankfurter Börse notiert. Der Ausgabekurs betrug 28 Euro. Am 20. September 2021 erfolgte die Aufnahme in den DAX.

Redaktion MyDividends.de