SHOPIFY - Ausbruch vertagt

Der E-Commerce-Softwareanbieter Shopify hat Bilanz gezogen und die Jahreszahlen 2022 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 21 % gegenüber dem Jahr 2021 auf 5,6 Mrd. USD. Der Nettogewinn brach um 94 % auf 0,04 USD je Aktie ein. Absolut verdiente Shopify gerade einmal 47,6 Mio. USD, 2021 waren es noch 814 Mio. USD.

Die Wachstumsraten verlangsamen sich deutlich. 2016 bis 2021 wuchs der Umsatz von Shopify jährlich zwischen 57 und 90 %. Auf der anderen Seite hat Shopify mit explodierenden Kosten zu kämpfen. 2022 stiegen die Ausgaben für Forschung & Entwicklung gegenüber 2021 um 75 %, die allgemeinen Kosten und Kosten für Verwaltung sogar um 89 %.

Für das erste Quartal 2023 stellt das Management ein Umsatzwachstum im hohen 10 %-Bereich in Aussicht. Die Bruttomarge soll sich gegegenüber dem vierten Quartal 2022 leicht verbessern. Analysten gehen aktuell von keiner schnellen Erholung auf der Gewinnseite aus. Auf der Free-Cashflow-Ebene werden sogar bis einschließlich 2024 Verluste erwartet. 2025 könnte der Free Cashflow Werte über 500 Mio. USD erreichen. Dem steht aktuell eine Marktkapitalisierung von satten 68 Mrd. USD gegenüber.

Erst einmal kein Ausbruch

Die charttechnischen Muster der Aktie fielen in den vergangenen Wochen positiv aus. Mit den vorbörslichen Verlusten ist ein Ausbruch über den Trigger bei 54,67 USD aber erst einmal kein Thema. Vielmehr rückt die Unterstützung bei 45,43 USD in den Fokus. Etwas darüber verläuft der EMA200. Kann sich die Aktie dort stabilisieren, könnten Antizykliker aktiv werden, insofern sich Umkehrtendenzen in den Tageskerzen zeigen. Oberhalb von 54,67 USD dagegen könnte die Aktie mittelfristig Kurse um 78 USD ansteuern.

Bislang läuft ausgehend vom Tief im Oktober nur eine 1:1-Erholung als potenzielle A-B-C. Die Kuh ist für die Käufer also noch nicht vollständig vom Eis.

Fazit: Prozyklisch entstehen bei der Aktie von Shopify über 54,67 USD neue Handelssignale, antizyklisch könnte sie um 45,43 USD interessant werden. Die fundamentale Bewertung ist dagegen sehr ambitioniert, um es vorsichtig zu formulieren.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 5,60 6,63 8,30 Ergebnis je Aktie in USD 0,04 0,02 0,26 Gewinnwachstum -50,00 % 1200,00 % KGV 1335 2670 205 KUV 12,1 10,2 8,2 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

