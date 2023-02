Neue Luftbrücke in die Türkei - Frachter in Frankfurt gestartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag des großflächigen Verdi-Warnstreiks an deutschen Flughäfen hat eine neue Luftbrücke von Deutschland in die türkischen Erdbebengebiete ihre Arbeit aufgenommen. Kurz vor 09.00 Uhr startete am Frankfurter Flughafen eine Boeing 777 der Lufthansa Cargo mit Hilfsgütern nach Antalya. Eine weitere Maschine sollte um 12.00 Uhr folgen, teilte die Initiative "Wir helfen gemeinsam" am Freitag mit. Verdi hat mit Sondervereinbarungen ermöglicht, dass die Hilfsflüge trotz des Streiks abheben konnte.

Ab Montag (20. Februar) fliegt dann die deutsch-türkische Gesellschaft SunExpress jeweils montags und dienstags mit einer für den reinen Frachttransport umgebauten Passagiermaschine nach Antalya. Zudem werden auf den regulären Passagierflügen Hilfsgüter als Beiladung mitgenommen.

Neben mehreren Logistikpartner beteiligt sich auch der Paketdienst DPD an der Aktion, die mit dem türkischen Katastrophenschutz AFAD abgestimmt ist. In den rund 7500 Paketshops können ab Montag kostenlos Hilfspakete für die Erdbebenopfer abgegeben werden. Die Pakete dürfen maximal 20 Kilogramm schwer sein und sollen unbenutzte oder neuwertige Winterbekleidung, Schlafsäcke, Decken, Handschuhe, Windeln, trockene Nahrungsmittel und Hygieneboxen enthalten./ceb/DP/jha