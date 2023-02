Dieser Digitalisierungsgewinner steigert seit 80 Quartalen kontinuierlich seinen Umsatz! Ist die Aktie jetzt attraktiv?

Die letzten 20 Jahren waren wirtschaftlich turbulent. Finanzkrise, Eurokrise, Coronakrise und zuletzt der Krieg in der Ukraine und eine Rekordinflation sind nur einige Schlagwörter. Über all diese Jahre hat es nur genau ein Unternehmen aus dem S&P 500 geschafft, seinen Umsatz von Quartal zu Quartal stetig zu steigern: Equinix (WKN: A14M21). Was ist das Geheimnis des US-Konzerns? Und ist die Aktie heute attraktiv?

Rechenzentren für die Welt

Equinix ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und der weltweit größte Betreiber von Rechenzentren. Der Konzern aus Kalifornien betreibt 248 Rechenzentren in 78 Metropolregionen weltweit. In Deutschland ist Equinix in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München aktiv. 55 % der Rechenzentren besitzt das Unternehmen selbst, der Rest ist langfristig angemietet.

Und die Anzahl der betriebenen Rechenzentren steigt stetig – vor zehn Jahren lag diese noch bei 97. Bei der Wahl der neuen Standorte nutzt das Unternehmen seine riesigen Datenmengen und versucht sich so in aufstrebenden Märkten einen Vorteil als First Mover zu verschaffen. Zu den neuesten angekündigten Standorten zählen zum Beispiel Johannesburg in Südafrika und Johor in Malaysia.

Dieses immense Netzwerk an Rechenzentren, das immer wieder durch Akquisitionen zusätzlich wächst, ist ein Garant für die stetigen Umsatzsteigerungen. Seit 20 Jahren wächst der Umsatz in jedem Quartal. In den letzten vier Jahren stiegen sowohl Umsatz als auch die AFFO (dies sind die angepassten Funds from Operations, die bei REITs zur Messung des unverzerrten Cashflows betrachtet werden) mit jeweils durchschnittlich 9 % pro Jahr. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum in 2022 sogar jeweils 11 %. Auch die Dividende wird stetig gesteigert – zuletzt um 10 %.

Profiteuer diverser Megatrends

Dieses generelle Wachstum soll sich in 2023 und auch darüber hinaus fortsetzen. Denn das weltweite Datenvolumen wächst stetig. Egal ob Cloud-Computing, Streaming, 5G, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren oder Metaverse – all diese Entwicklungen spielen dem Unternehmen in die Karten.

Bei den großen Cloud-Anbietern AWS, Azure und Google Cloud hat Equinix zum Beispiel jeweils mehr als 40 % Marktanteil und profitiert somit ganz automatisch von der Verlagerung von Daten und Anwendungen in die Cloud.

Bewertung und mein Fazit

Da Equinix ein REIT ist, bewertet man die Aktie am besten anhand der AFFO. Bezogen auf das Ergebnis des Jahres 2022 liegt das Multiple bei 24 (Stand aller Angaben: 19.02.23). Dies scheint mir fair zu sein gemessen am verlässlichen Wachstum mit knapp zweistelligen Raten.

Aufgrund der anhaltenden – wenn nicht sogar sich beschleunigenden – Digitalisierung traue ich dem Unternehmen eine Fortsetzung seiner Erfolgsgeschichte zu. Auch wenn die Marktkapitalisierung bereits 66 Mrd. US-Dollar beträgt, sehe ich auf lange Sicht noch viel Potenzial. Gerade als solide, eher wenig konjunktursensitive Depotergänzung finde ich die Equinix-Aktie daher attraktiv.

Der Artikel Dieser Digitalisierungsgewinner steigert seit 80 Quartalen kontinuierlich seinen Umsatz! Ist die Aktie jetzt attraktiv? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Equinix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Equinix.

Aktienwelt360 2023