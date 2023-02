ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Orsted auf 'Buy' und Ziel auf 800 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 600 auf 800 dänischen Kronen angehoben. "Der Wind nimmt zu", titelte Analyst Ahmed Farman in seiner am Montag vorliegenden Studie in Anspielung an eine Geschäftsbelebung des dominierenden Akteurs im Bereich Windenergie auf See. Die Dänen sind nun sein Branchenfavorit. Farman rechnet mit nachlassendem Inflationsdruck und politischem Rückenwind. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält der Experte für attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2023 / 16:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2023 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------