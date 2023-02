EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG steigt nach gutem ersten Quartal und erfolgreichen Veräußerungen in den S-Dax auf

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Beteiligungs AG steigt nach gutem ersten Quartal und erfolgreichen Veräußerungen in den S-Dax auf Frankfurt am Main, 20. Februar 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG („DBAG“) schafft den Sprung in den S-Dax und wird ab dem 27. Februar 2023 dort gelistet sein. Dies teilte Qontigo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, am 17. Februar 2023 mit. „Nach dem sehr erfreulichen Auftakt in das neue Geschäftsjahr mit den Veräußerungen von Cloudflight, Pmflex und Heytex im ersten Quartal sowie von BTV Multimedia im Februar, unterstreicht der Aufstieg in den S-Dax den gelungenen Start in das neue Jahr“, sagt Torsten Grede, Vorstandssprecher der DBAG. „Es ist sehr erfreulich zu sehen, wieder im S-Dax notiert zu sein. Davon und der damit verbundenen höheren Sichtbarkeit, profitieren sowohl unsere Gesellschaft als auch die Aktionäre“, sagt Tom Alzin, Mitglied des Vorstands. Der S-Dax umfasst 70 Werte, die in der Rangliste nach der Marktkapitalisierung des Streubesitzes auf die Werte des M-Dax folgen. Die Marktkapitalisierung der Deutschen Beteiligungs AG liegt Stand 17. Februar 2023 nach Xetra bei rund 581 Millionen Euro, der Aktienkurs bei 30,90 Euro und der Streubesitzanteil beträgt 68,3 Prozent nach Definition der Deutschen Börse. Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Deutsche Beteiligungs AG

Deutsche Beteiligungs AG

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-365 · +49 151 266 63 172 (mobil)

E-Mail: roland.rapelius@dbag.de

