Silber: Jetzt genau hinschauen

In der letzten Ausgabe zum Silber-Future vom 6. Februar 2023: „Silber: Rücklauf auf…“ wurde nach dem Bruch einer temporären Trendlinie um 23,00 US-Dollar ein Rücklauf der Notierungen an den Support zwischen 21,00 und 21,42 US-Dollar favorisiert. Genau dort ist das Edelmetall in der abgelaufenen Handelswoche aufgeschlagen und liegt nun auf einem äußerst wichtigen Unterstützungscluster auf. Sollte dieses demnächst für eine nachhaltige Stabilisierung und Wiederaufnahme der seit September letzten Jahres laufenden Rallye sorgen können, würden auch schon wieder Long-Positionen attraktiv werden. Aus Sicherheitsgründen können abgeschlossene Short-Positionen beendet werden.

Stabilisierung abwarten!

Um nicht doch noch von weiteren Verlusten beim Silber-Future auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sollten Investoren erst noch eine nachhaltige Stabilisierung abwarten, ehe ein Investment getätigt wird. Potenzielle Ziele auf der Oberseite lassen sich bei einem Kurssprung mindestens über 21,97 US-Dollar bei 22,59 und 23,16 US-Dollar für das Metall ableiten. Unterhalb von 21,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis würden dagegen weitere Verluste auf 20,01 US-Dollar drohen.