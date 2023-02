Trading-Chance Tesla: Die Bären formieren sich neu

Werbung

Eine Kursrallye von in der Spitze über 110 Prozent binnen anderthalb Monaten, basierend auf … was? Das ist eine Frage, die man im bullischen Lager wohl eher nicht beantworten kann. Die Kombination aus Momentum, Gier und Hoffnung hat die Tesla-Aktie derart schnell so weit getrieben. Aber wenn das alles ist, ist das Aufwärtspotenzial eben endlich. Und es scheint, dass sich die Bären jetzt neu formieren: Eine Trading-Chance Short.

Erst meldet Tesla Mitte Januar, dass man bei mehreren Modellen die US-Preise deutlich senkt, beim Model Y sogar um 20 Prozent. Dann kommen Quartalsergebnisse, die in keiner Weise positiv überraschen können, denn mit 1,19 US-Dollar Gewinn pro Aktie lag dieser nur leicht über der durchschnittlichen Analystenprognose von 1,15 US-Dollar, der Umsatz lag hingegen mit 24,32 Milliarden unter der Konsens-Prognose von 24,68 Milliarden. Trotzdem setzte sich die wilde Kaufwelle, die die Tesla-Aktie von 101,81 US-Dollar am 6. Januar auf 217,65 US-Dollar am 16. Februar trieb, fort. Aber was treibt die Käufer an?

Elon Musk ist optimistisch, die Analysten eher nicht

Elon Musk sprach in der Analystenkonferenz nach den Quartalszahlen davon, dass die Selbstfahrfähigkeit der Tesla-Fahrzeuge mit nur einem Software-Update zu vervollständigen sei und die Wertigkeit der Fahrzeuge damit gewaltig steigen würde. Doch noch ist es eben nicht so weit. Ansonsten waren es die Bestellungen, die die Phantasie trieben. Doppelt so viele Bestellungen seien im Januar hereingekommen, wie man derzeit pro Monat produzieren könne, so Musk. Doch darf man da durchaus einen Bogen zu den obengenannten Preissenkungen schlagen und entgegenstellen, dass eine dadurch ausgelöste Bestellungs-Welle zum einen endlich ist und zum anderen niedrigere Preise die Unternehmensgewinne drücken. Und das könnte mehr ausmachen, als durch höhere Bestellungen hereingeholt wird.

Entsprechend überschaubar war der Jubel unter den Analysten. Die seit Mitte Januar neu vergebenen Kursziele liegen zwischen 120 und 223 US-Dollar, ausgenommen einem einzigen, mit 275 US-Dollar deutlich höher liegenden Kursziel. Und diese obere Grenze der Masse der neuen Kursziele wurde vergangene Woche nahezu erreicht. Aber auch Chart- und Markttechnik motivieren dazu, den unlängst ausgestoppten, Ende Januar vorgestellten Short-Trade auf Tesla zu erneuern:

Die 200-Tage-Linie scheint als Widerstand zu funktionieren

Wir sehen im Chart, dass die Tesla-Aktie seit Ende Januar, wo sie erstmals beim RSI-Indikator in den überkauften Bereich eintrat, noch einmal eine Schippe drauflegte. Doch als der Kurs die exponentiell berechnete 200-Tage-Linie touchierte (im Chart blau, die ungewichtet berechnete 200-Tage-Linie sehen Sie in rot), entstand am 8.2. bis 10.2. ein potenziell bärischer „Evening Star“ im Candlestick-Chart. Es gelang zwar, diesen Anfang vergangener Woche durch gezielte Käufe zu entschärfen, aber das führte nicht weit:

Quelle: marketmaker pp4

Als Tesla diese Linie am vergangenen Donnerstag erneut anlief, kamen wieder Verkäufe auf. Noch könnten das mehrheitlich „nur“ Gewinnmitnahmen sein, noch könnten sich gezielte Attacken der Short-Seller in Grenzen gehalten haben. Aber da am Freitag die Optionen mit Februar-Laufzeit am Terminmarkt ausliefen und solche sogenannten „Verfalltermine“ oft Basis einer strategischen Neuorientierung großer, spekulativer Adressen sind, wäre es durchaus gut denkbar, dass man ab morgen, wenn in den USA wieder gehandelt wird (heute bleibt feiertagsbedingt dort geschlossen), bei Tesla die Vorzeichen wechselt, denn wie gesagt:

Die Aktie ist nicht nur markttechnisch überkauft, auch sehr viele Kursziele von Analysten wurden längst erreicht … wobei das auch für das durchschnittliche Ziel aller Analysten gälte, das liegt derzeit bei 198 US-Dollar.

Erneuter Short-Trade mit einem Stop Loss-„Respektabstand“ zur 200-Tage-Linie

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 310,441 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,3. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 245 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0690 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 6,10 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet UK5DV6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 217,65 US-Dollar, 223,70 US-Dollar, 237,39 US-Dollar, 264,18 US-Dollar

Unterstützungen: 198,92 US-Dollar, 166,18 US-Dollar, 101,81 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UK5DV6 ISIN DE000UK5DV64 Basispreis 310,441 US-Dollar K.O.-Schwelle 310,441 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 6,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.