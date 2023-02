EQS-Adhoc: TAKKT AG: Vorstand schlägt Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2022 vor

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende

TAKKT AG: Vorstand schlägt Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2022 vor



21.02.2023 / 15:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstand schlägt Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2022 vor



Stuttgart, 21. Februar 2023. Der Vorstand der TAKKT AG hat heute - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - beschlossen, der Hauptversammlung am 24. Mai 2023 für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von einem Euro je Aktie vorzuschlagen. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro.



Die Ausschüttung einer Sonderdividende ist aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres, der Cashflow-Stärke von TAKKT sowie durch die hohe Eigenkapitalquote möglich. Auch nach der Zahlung der Dividende würde die Gruppe über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen verfügen.





Kontakt:

Michael Loch

VP Group Treasury & Investor Relations

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

+49 711 3465 8222