Mercedes-Benz – Premiumhersteller mit starken Zahlen attraktiv bewertet!

Mercedes-Benz überrascht mit starken Zahlen für 2022!

Überraschend starke Zahlen präsentierte kürzlich der Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes-Benz für das abgelaufene Fiskaljahr. Bei einem Absatzanstieg von 5 % auf 2.040.719 Modelle konnte der bereinigte operative Gewinn (EBIT) dank deutlich gestiegener Absatzpreise im Vorjahresvergleich um 20 % auf 20,66 Mrd. Euro verbessert werden, womit man die Konsenserwartungen der Analysten deutlich übertreffen konnte. Auch unterm Strich konnte Mercedes-Benz beim bereinigten Konzernergebnis mit einem deutlichen Anstieg von 34 % auf 14,81 Mrd. Euro die Konsenserwartungen der Analysten ebenfalls toppen.

Fokussierung auf das Premiumsegment macht sich bezahlt!

Das starke Abschneiden im abgelaufenen Fiskaljahr hatte Mercedes-Benz vor allem der eingeleiteten Fokussierung auf das Premiumsegment zu verdanken. Demnach konnte man im Top-End-Luxury-Segment dank deutlich gestiegener Verkaufszahlen bei populären Modellen wie der S-Klasse, Maybach und der Tuning-Marke AMG ein Absatzplus von 8 % vorweisen. Markant war der Absatzerfolg bei der S-Klasse, die ihre Fahrzeugabsätze im Vorjahresvergleich um 6 % steigern konnte, wobei die vollelektrische EQS-Version mit 23.400 Modellen einen Rekordwert vorzuweisen hatte. Starke Verkäufe der C-Klasse, des Topsellers GLC und des neuen EQE bescherten Mercedes-Benz im Core-Luxury-Segment ein deutliches Absatzplus von 9 %. Da Mercedes-Benz dank der weiterhin starken Nachfrage bei Modellen aus dem Premiumsegment deutliche Preiserhöhungen durchsetzen konnte, gelang es, die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten mehr als auszugleichen. Entsprechend verbesserte sich die bereinigte operative Marge im Pkw-Segment Mercedes-Benz Cars im Vorjahresvergleich deutlich von 13,1 auf 14,6 %.

Top-End- und Core-Luxury-Segment sollten Ergebnis nachhaltig verbessern – Defensiver Ausblick für 2023

Angesichts des nach wie vor herausfordernden konjunkturellen Umfelds gab Mercedes-Benz einen defensiven Ausblick für das laufende Fiskaljahr. Während man beim Fahrzeugabsatz von einem Wert auf Vorjahresniveau ausgeht, rechnet der Stuttgarter Premiumhersteller beim bereinigten operativen Gewinn mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Rekordwert aus dem Vorjahr. Damit liegt man deutlich über den Konsenserwartungen der Analysten, die für 2023 von einem deutlicheren operativen Gewinnrückgang von rund 11 % ausgehen. Da sich die Versorgungslage mit wichtigen Elektronikkomponenten zuletzt deutlich verbessert hat und sich auch der Kostendruck in Folge sinkender Energie- und Rohstoffpreise weiter abschwächt, macht die konzerneigene Prognose einen konservativen Eindruck. Da Mercedes-Benz angesichts des inflationären Umfelds weiter an der Preisschraube drehen will und die Nachfrage im Premiumsegment weiter hoch bleibt, sollte man im Pkw-Segment mindestens das obere Ende der konzerneigenen Margenprognose von 12 bis 14 % erreichen. Als bedeutender Katalysator dürfte sich für Mercedes-Benz die zu erwartende Belebung des Fahrzeugabsatzes in China erweisen. Nachdem die Zero-Covid-Politik im Reich der Mitte zuletzt deutlich gelockert wurde, sollten auch die Fahrzeugverkäufe in diesem wichtigen Kernmarkt wieder anziehen. Im abgelaufenen Q4 hatte Mercedes-Benz in China bereits mit einem unerwartet deutlichen Absatzplus von 14 % überrascht, wobei hier vor allem hochpreisige Modelle wie Maybach, AMG oder die S-Klasse besonders stark zugelegt hatten.

Aktionäre profitieren von steigenden Ausschüttungen – Mercedes-Benz überzeugt mit fundamental moderater Bewertung!

Auch die Aktionäre profitieren bei Mercedes-Benz von der erfreulichen Geschäftsentwicklung beim Stuttgarter Premiumautobauer. So will man die Dividende für 2022 auf 5,20 Euro je Aktie anheben, während der Analystenkonsens hier nur 5,05 Euro je Aktie auf dem Zettel hatte. Damit errechnet sich auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr attraktive Dividendenrendite von 7 %. Im Anschluss kündigte Mercedes-Benz nach der Vorlage der Jahresbilanz außerdem ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. So will Mercedes-Benz in den kommenden beiden Jahren eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 4 Mrd. Euro zurückkaufen – ein Beleg, dass das Konzernmanagement an die erfolgreiche Umsetzung der eingeleiteten Premiumstrategie glaubt. CEO Ola Källenius hat in den vergangenen Jahren die Weichen bei Mercedes-Benz gezielt auf das Luxus- und Oberklassesegment gestellt. Damit will man vom Absatzboom bei Oberklassemodellen profitieren, zumal hier in den kommenden Jahren zweistellige Zuwachsraten locken. Denn laut einer Studie der Experten von MarketResearch dürfte der Markt für Premium- und Luxusautos bis 2033 jährlich um durchschnittlich rund 12,76 % wachsen. Da im Oberklassesegment gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Margen winken, dürfte auch der Gewinn bei Mercedes-Benz in den kommenden Jahren deutlich anziehen. Der Gewinn je Aktie dürfte laut Konsensschätzungen von FactSet in 2023 nicht zuletzt aufgrund steigender Investitionen in die Umsetzung der Plattformstrategie von 13,55 auf 12,05 Euro zurückgehen. Damit wird Mercedes-Benz auf Basis der Schätzungen mit einem KGV von 6,2 bewertet, was auch im Branchenvergleich attraktiv erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Mercedes-Benz AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Mercedes-Benz AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW7H70, das am 27.10.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Mercedes-Benz AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 72,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Mercedes-Benz AG an der maßgeblichen Börse am 20.10.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 72,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.11.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Mercedes-Benz AG am 17.11.2023 auf oder über 64,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 21.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion