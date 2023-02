Munich Re erhöht die Dividende und beschließt Aktienrückkauf

Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026) will die Dividende um 5,5 Prozent von 11,00 Euro auf 11,60 Euro je Aktie erhöhen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 322,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,60 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 5. Mai 2023 statt. Seit dem Jahr 1970 gab es keine Dividendenkürzung mehr.

Gleichzeitig wurde beschlossen, im Zeitraum vom 6. Mai 2023 bis spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. April 2024 eigene Aktien im Wert von maximal 1 Mrd. Euro zu erwerben. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Munich Re wird am Donnerstag die Zahlen für 2022 vorstellen.

Munich Re mit Sitz in München wurde im Jahr 1880 gegründet und besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Es werden über 39.000 Mitarbeiter beschäftigt.

