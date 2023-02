Takkt gibt Dividende bekannt

Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) schlägt für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor, wie am Dienstag berichtet wurde. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 14,48 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,14 Prozent (ohne Sonderdividende). Die Hauptversammlung findet am 24. Mai 2023 statt.

Im Vorjahr wurde eine Dividende von insgesamt 1,10 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Vorjahresdividende beinhaltete eine Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und eine Sonderdividende in Höhe von 0,50 Euro.

Takkt mit Sitz in Stuttgart ist ein Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Größter Aktionär ist die Haniel-Gruppe.

Redaktion MyDividends.de