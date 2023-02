Aktionäre von Palfinger erhalten eine stabile Dividende

Der österreichische Kranarmhersteller Palfinger AG (ISIN: AT0000758305) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro ausbezahlen. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre ebenfalls 0,77 Euro.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 30,10 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,56 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 30. März 2023 statt.

Der Umsatz von Palfinger ist im letzten Geschäftsjahr um 20,9 Prozent auf 2,23 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis ging leicht von 155,0 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 150,4 Mio. Euro im Jahr 2022 zurück. Die EBIT-Marge liegt mit 6,8 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,4 Prozent. Das Konzernergebnis liegt mit 71,4 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahr (86,6 Mio. Euro).

Palfinger ist sehr gut in das neue Jahr gestartet, wie weiter berichtet wurde. Das 1. Quartal 2023 soll das vergleichbare Vorjahresquartal sowohl in Umsatz und EBIT deutlich überschreiten (485,6 Mio. Euro Umsatz und 30,4 Mio. Euro EBIT im Vorjahr). Palfinger strebt für 2023 neue Höchstmarken in Umsatz und EBIT an. Im Jahr 2027 soll ein Umsatz von 3,0 Mrd. Euro bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent erreicht werden.

Der Konzern mit Sitz in Bergheim, Österreich, beschäftigt knapp 12.200 Mitarbeiter und ist vor allem für seine hydraulischen Ladekrane bekannt. Die Familie Palfinger hält rund 56,4 Prozent der Aktien.

Redaktion MyDividends.de