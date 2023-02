EQS-News: GFT Technologies SE: GFT expandiert: IT-Konzern übernimmt targens von LBBW

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

23.02.2023 / 14:01 CET/CEST

GFT expandiert: IT-Konzern übernimmt targens von LBBW IT-Konzern verstärkt sich mit Expertise in den Wachstumsmärkten Compliance und Digital Innovation Stuttgart, 23. Februar 2023 – Die GFT Technologies SE (GFT) übernimmt 100% der Anteile an der targens GmbH, einem Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation, von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Das Closing der Transaktion ist für Anfang des 2. Quartals 2023 geplant. targens hat im Jahr 2021 mit rund 300 Expert*innen an 4 Standorten in Deutschland und Österreich einen Umsatz von 44,0 Mio. Euro erwirtschaftet. GFT erzielte 2021 im deutschen Markt einen Umsatz von 55,7 Mio. Euro und hatte über 400 Beschäftigte an 7 Standorten. Zusätzliche Expertise in Consulting und Compliance Der Zukauf bedeutet nicht nur einen Gewinn für das Kerngeschäft von GFT mit der Finanzindustrie, das Unternehmen erwirbt auch zusätzliche Expertise in den Bereichen Consulting und Compliance-Lösungen. Die hervorragende Beratungskompetenz der targens Expert*innen wird GFT gezielt zum Einsatz bringen können, um neue Kundenprojekte voranzutreiben. Für targens ist die Übernahme eine Chance, weil die Kompetenzen des Unternehmens auf dem Weltmarkt sehr gefragt sind – und GFT die globale Aufstellung hat, um dieses Potenzial zu nutzen. Außerdem ist targens bekannt für das erfolgreiche Software-Produkt SMARAGD Compliance Suite. Dabei handelt es sich um eine spezialisierte Softwarelösung für Compliance. Unter den Kunden sind 7 der 10 größten deutschen Banken. Die Software wird auch außerhalb der DACH-Region bereits von targens-Kunden in 56 Ländern genutzt. Die Bedeutung von Compliance und Regulatorik für Unternehmen nimmt schnell zu: Zwischen 2008 und 2020 ist die Zahl der gemeldeten regulatorischen Ereignisse weltweit um 671 Prozent angestiegen. Lösungen wie die SMARAGD Compliance Suite helfen Unternehmen, kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen und Schäden abzuwenden. Für bestehende targens- wie auch GFT Kunden bedeutet dieser Zusammenschluss, dass sie die digitale Transformation ihrer Prozesse und Systeme – vom Kernbankensystem und Vertriebskanälen bis hin zu Compliance und Regulatorik – noch besser aufeinander abstimmen können und nun mehr aus einer Hand bekommen. Stärkung in Deutschland und international „GFT Deutschland und targens sind zusammen wesentlich stärker als unsere beiden Unternehmen für sich. Wir freuen uns auf unsere neuen Kolleginnen und Kollegen“, so Volker Fischer, General Manager GFT Deutschland. „Für unsere Kunden bedeutet dies eine weitere Stärkung des Wertbeitrags vom Partner ihres Vertrauens.“ „targens und GFT ergänzen sich ideal“, sagt Marika Lulay, CEO von GFT. „Mit der hervorragenden Beratungskompetenz und dem Lösungsgeschäft von targens machen wir auch einen weiteren Schritt in Richtung eines unserer strategischen Ziele. Nämlich unser Produktgeschäft auszubauen und mehr wiederkehrende Einnahmen zu erzielen.“ „Die targens hat sich unter dem Dach der LBBW positiv entwickelt“, betont Rainer Neske, Vorstandsvorsitzender der LBBW. „Wir sind uns sicher, mit GFT einen Käufer gefunden zu haben, der das Unternehmen weiterentwickelt und neue Perspektiven für das engagierte Team der targens bietet.“ Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung. Pressekontakt: Dr. Markus MüllerGroup Public RelationsGFT Technologies SE Schelmenwasenstraße 3470567 Stuttgart+49 711 62042-344markus.j.mueller@gft.com



Über GFT – Shaping the future of digital business Als Vorreiter für digitale Transformation entwickelt GFT nachhaltige Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien – von Cloud Engineering über künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT. Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-Lösungen steigert GFT die Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen. Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT Team über 10.000 engagierte Talente. Diese finden bei GFT Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT Technologies SE Aktie ist im SDAX der Deutsche Börse AG gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de www.blog.gft.com/de www.linkedin.com/company/gft-group/ www.twitter.com/gft_de Über die LBBW Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Eigentümer der LBBW sind das Land Baden-Württemberg und der Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW) zu je 40,5 Prozent und die Stadt Stuttgart zu 19 Prozent. Mit einer Bilanzsumme von 282 Milliarden Euro und rund 10.000 Beschäftigten (Stand 31.12.2021) ist die LBBW eine der größten Banken Deutschlands. Kernaktivitäten sind das Unternehmenskundengeschäft, speziell mit mittelständischen Unternehmen, und das Geschäft mit Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf Immobilien- und Projektfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und institutionellen Anlegern. Über die targens GmbH Als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation ist targens der führende Anbieter von Beratungs- und Softwarelösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland und Österreich kombiniert 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung international bewährter Compliance Services für Finanzinstitute mit zukunftsweisenden und disruptiven Technologien. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie entstehen so innovative Produkte, die unseren Kunden höchsten Mehrwert bieten. Mit dem Consulting-Portfolio unterstützt targens Kunden bei der Bank-und Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten und dem Schutz von Geschäftsprozessen.





www.gft.com Kontakt:Andreas HerzogHead of Investor RelationsGFT Technologies SESchelmenwasenstraße 3470567 StuttgartT +49 711 62042-383F +49 711 62042-301karl.kompe@gft.comwww.gft.com

