Kontoor Brands meldet Dividende

Die amerikanische Bekleidungsfirma Kontoor Brands, Inc. (ISIN: US50050N1037, NYSE: KTB) zahlt am 20. März 2023 eine Quartalsdividende von 0,48 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record day ist der 10. März 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,39 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 43,80 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2023). Im März 2020 startete Kontoor Brands mit der Zahlung einer Quartalsdividende (0,56 US-Dollar). Im Frühjahr 2020 wurde die Dividende ausgesetzt und im Dezember 2020 wieder gestartet (0,40 US-Dollar). Seitdem kam es zu zwei Anhebungen.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 606,52 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 652,3 Mio. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 51,08 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 63,41 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Firma mit Firmensitz in Greensboro (North Carolina) entstand im Mai 2019 aufgrund einer Abspaltung der Jeanssparte von der VF Corporation. Zum Portfolio von Kontoor Brands gehören Marken wie Wrangler, Lee und Rock & Republic.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,53 Prozent im Plus (Stand: 22. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,4 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de