New Work steigert die reguläre Dividende und zahlt eine Sonderdividende

Die Xing-Mutter New Work SE (ISIN: DE000NWRK013) wird eine Dividende von 3,16 Euro (Vorjahr: 2,80 Euro) an die Aktionäre ausschütten. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 3,56 Euro (Vorjahr: 3,56 Euro) vorgeschlagen.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 183,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72 Prozent (ohne Sonderdividende). Die Hauptversammlung der New Work SE findet am 24. Mai 2023 statt. New Work legte am Donnerstag die vorläufigen, nicht testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vor.

Das Umsatzwachstum legte demnach im Geschäftsjahr 2022 um 10 Prozent auf 313,4 Mio. Euro zu. Das operative Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um 6 Prozent auf 104,1 Mio. Euro und das Konzernergebnis lag mit 46,1 Mio. Euro ebenfalls 6 Prozent über Vorjahr. Das um Einmaleffekte bereinigte Pro-Forma-Konzernergebnis erhöhte sich um 10 Prozent auf 47,3 Mio. Euro.

Die Anzahl der Xing-Mitglieder stieg im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr um 1,18 Mio. Mitglieder auf rund 21,5 Mio. Mitglieder.

New Work hat ihren Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt insgesamt rund 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen war Ende 2006 zum Kurs von 30 Euro an die Börse gegangen. Mit knapp 50 Prozent der Aktien ist die Burda Digital SE der größte Einzelaktionär. Die Aktie ist im SDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de