SARTORIUS - Die Aktie wird wieder interessant

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 428,300 € (XETRA)

Mit den jüngsten Käufen in der Sartorius-Aktie wird diese für aktive Trader wieder interessant. In den vergangenen Tagen kam der Kurs ausgehend von knapp 475 EUR spürbar zurück. Im Rahmen dieser Korrektur fiel man in den Supportbereich um 420 EUR zurück, wo die angesprochenen Käufe einsetzen. Im Idealfall können die Bullen jetzt weiter Druck machen und erneut versuchen, den Widerstandsbereich ab ca. 456 EUR zu knacken. Sollte dies nachhaltig gelingen, dürften bald Kursgewinne in Richtung 500 EUR folgen. Setzt man sich auch dort durch, könnten sogar 600 EUR anvisiert werden.

So schön dieses Szenario auch klingt, eine Garantie dafür gibt es nicht. Leider ist auch bedingt durch die Kursentwicklung in den vergangenen Monaten das Risiko nicht unerheblich. Sollten sich die Käufer nicht durchsetzen können und die Aktie fällt nachhaltig unter 390 EUR zurück, könnte der Supportbereich um 350 EUR angelaufen werden. Gleichzeitig würde damit die großen Range der letzten Monat bestätigt werden.

Fazit: Das Kursgeschehen in der Sartorius-Aktie sollte in den nächsten Tagen genau beobachtet werden. Die Bullen haben die Chance wieder Druck zu machen. Dafür aber muss die kurzfristige Korrektur im Unterstützungsbereich bis hin zu knapp 390 EUR beendet werden.

Sartorius AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)